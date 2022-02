Hernando esperará la justicia para pronunciarse sobre licitación del litio y raya la cancha por Enami

Minería

Futura ministra de Minería dijo que “pensar que se venda lo que se venda, no es la solución para el desfinanciamiento” de la estatal.

Un repaso por los temas que lleva la cartera de minería realizó ayer el ministro del ramo, Juan Carlos Jobet, y su futura sucesora, Marcela Hernando. Tras el primer encuentro de cara al cambio de gobierno, el actual secretario de Estado enfatizó que están aportando todos los antecedentes y que se coordinarán nuevas reuniones para profundizar en temas específicos.

Uno de ellos, adelantó, será abordar la situación de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

Sobre la controvertida licitación de propiedades de la estatal, Jobet comentó que "no hay razón para una polémica". Según explicó, se acordó en el directorio -donde es presidente- mandatar a la administración para que avanzara con cautela, pero con decisión, en generar opciones para ver qué alternativas se podían tomar para mejorar la posición financiera de la compañía. "Eso es lo que la administración está haciendo", dijo.

Y agregó: "No hay ninguna decisión tomada que sea irreversible. Simplemente se van a generar opciones que van a quedar sobre la mesa para que la conformación del nuevo directorio -que probablemente ocurrirá durante marzo- haga un diagnóstico y tenga a la vista opciones posibles de qué caminos tomar".

Pero la próxima titular de Minería fue enfática: "A nosotros nos gustaría que el deshacerse de estos activos prescindibles fuera al mejor precio posible en el caso de tener que hacerlo. Y, por otro lado, pensar que se venda lo que se venda, no es la solución para el desfinanciamiento que está experimentando la Enami".

Hernando detalló que el proceso por ahora está postergado y apostó a que se viera en el nuevo directorio antes de una decisión. Además, reconoció que ya tiene su propuesta respecto a quién podría ser el futuro vicepresidente de la estatal, pero que no lo comunicará hasta que la decisión tenga la firma del presidente electo.

Otro pendiente es la polémica licitación del litio. Hernando sostuvo que tanto el actual como el futuro gobierno, tienen que obedecer los fallos de la justicia, por lo tanto, "no vamos a pronunciarnos en relación a eso hasta que no se conozca". Eso sí, afirmó que sienten que falta desarrollar en profundidad una política nacional del litio. "Sobre eso se ha escrito y se ha dialogado bastante, pero finalmente está ausente de una política minera que se desarrolló, pero como capítulo litio es bastante residual de acuerdo a lo que me informa el ministro. Las políticas de lo que se va a hacer a futuro esperamos desarrollarla en forma participativa", dijo.

En cuanto al debate que quedó en pausa sobre el royalty minero, reconoció que se tienen muchas esperanzas y expectativas respecto a éste para generar recursos permanentes para las reformas. "Cuando empecemos a discutir el royalty será en conjunto con Hacienda, porque de aquí se esperan muchos recursos", recalcó.