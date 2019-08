Invercap sufre fuerte baja en sus utilidades en primer semestre

Minería

La compañía informó que este indicador pasó de los US$ 13,8 millones a US$ 565 mil.

Una baja relevante registró Invercap -la matriz de CAP- en sus utilidades. En el tercer trimestre del año la empresa alcanzó los US$ 565 mil frente a los US$ 13,8 millones del mismo período del año anterior. "Determina este resultado la utilidad de la sociedad que corresponde a la contabilización de la participación que Invercap mantiene principalmente en CAP por US$ 260 mil", señaló la empresa en su reporte.

La ganancia bruta aumentó un 29% respecto del año anterior al llegar a los US$ 987 mil. Mientras, la utilidad por actividades operacionales fue de US$ 1,4 millones. Esto, debido principalmente a la utilidad obtenida por la combinación de negocio de la filial Energía de la Patagonia y Aysén SpA. por la toma de control de la sociedad RP El Arroyo Energías Renovables, registrando un ingreso por función de US$ 1,5 millones.

Cabe recordar que el resultado neto consolidado del grupo CAP al 30 de junio, deducidas las participaciones no controladoras, alcanzó a US$ 830 mil. Esta cifra se compara con el resultado positivo de US$ 60 millones anotados al 30 de junio del año pasado. Según explicó la empresa, el menor desempeño se debe principalmente a los menores resultados obtenidos por CAP Minería a consecuencia del accidente ocurrido el 21 de noviembre del año pasado en el cargador de barcos en el puerto Guacolda II.