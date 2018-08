Jean-Paul Luksic “El dialogo es fundamental, pero corre riesgo de transformarse en un cliché”

Minería

Un análisis de la relación entre empresas y comunidades, fue la que hizo el presidente de Antofagasta plc, Jean-Paul Luksic, en el marco del seminario Mediación de Conflictos Sociambientales y Acceso a la Justicia, organizado en Antofagasta por el Primer Tribunal Ambiental y la Universidad Alberto Hurtado.

Según Luksic, durante los últimos años tanto en Chile como en el mundo "se incrementó el activismo", lo que resultó en casos como HydroAysén, graficó.

Desde su experiencia, señaló que "hemos hecho un aprendizaje a partir de nuestros errores". Y admitió que "quizás la elección más importante que hemos aprendido es que hemos llegado tarde y hemos hecho malas interpretaciones".

Es así que el ejecutivo señaló que "estamos ante la tarea de buscar nuevas formas de relacionarnos con la comunidad general. El diálogo debe ser el elemento articulador".

Advirtió que si la situación no se controla "tengo la convicción de que en el siglo XXI ninguna empresa será exitosa en medio de una comunidad que la rechace".

Agregó que "la brecha entre lo normativo y la óptica de la ciudadanía es un tema central que debe ser abordado por todos (...) estamos ante la tarea de buscar nuevas formas de relacionarnos con la comunidad general. El diálogo debe ser el elemento articulador".

Luksic retrató que las empresas deben demostrar el rol que tienen para el bienestar de la ciudadanía. Señaló que en Coquimbo representan en torno al 20% del PIB.

"En los últimos años, tanto el sector privado como el público han desplegado iniciativas que ha puesto el diálogo en el centro de los esfuerzos para llegar a un acuerdo en distintas materias.

Creo que el dialogo es un elemento fundamental, pero corre riesgo de agotarse o transformarse en un cliché sin contenidos sino sirven a propósitos concretos y entrega certezas a todos quienes participamos de el".

"Si estos esfuerzos por llegar acuerdo claros y legítimos no son vinculantes o carecen de validez ante a la Justicia los conflictos judiciales van aumentar, igual que los quiebres en las propias comunidades, como ya ha ocurrido, afectando el tejido social y poniendo en jaque el desarrollo del país", dijo.

Rol de los ciudadanos

El presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta, Daniel Guevera, señaló que es la sentencia judicial no es la única vía para resolver problemas.

"A veces vemos con preocupación que la sentencia judicial no resuelve el conflicto, sino que muchas veces lo acrecienta. Para salir de la circularidad judicial, es importante que creamos en la capacidad de los ciudadanos para ponerse de acuerdo", dijo.

Quintero: "La normativa quedó corta"

El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, reconoció que frente al conflicto que está enfrentando la zona de Quintero y Puchuncaví, por la contaminación de derivados de hidrocarburos, reconoció que la normativa no es suficiente.

"Está quedando corta porque en definitiva es una situación excepcional. Estamos hablando de 17 mega fuentes y las normas de calidad no da cuenta de la complejidad de ese lugar", precisó.

Al respecto, dijo la autoridad que es necesario establecer una normativa más exigente ya que bajo las actuales, no existen incumplimientos. "Es urgente poder abordarlo y tener por lo menos una actualización, ya que si miramos las fiscalizaciones de los últimos tres años, todas las normas se cumplen por lo que pareciera que necesitaríamos una norma más exigente", dijo.

Actualizan inversión para expandir Los Pelambres

A fines de este año, el proyecto de Expansión Incremental de Los Pelambres debería recibir luz verde para que se pueda concretar. Según explicó Francisco Walther, vicepresidente de proyectos de Antofagasta Minerals, en la 3a Conferencia: Excelencia Estratégica en la Minería, organizado por el MetalBulletin, en ese entonces se debería tomar la decisión de inversión.

La iniciativa consiguió su permiso ambiental en febrero y significará una inversión estimada de US$ 1.300 millones, un alza frente a los US$ 1.100 millones informados en un principio.

De éstos, US$ 780 millones serán a la planta concentradora y otros US$ 520 a la planta desaladora de agua.

En el seminario también expuso un representante de Spence, de BHP, donde dijo que la ampliación ya completó 15% de avance.

Sergio Muñoz: "Creo en la regulación porque permite emparejar la cancha"

Frente a la resolución de conflictos medioambiental, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, fue enfático en la necesidad de regular este tema de tal manera de establecer una igualdad entre los afectados y los titulares de los proyectos.

"El tema de la desregulación me causa contrapelos. Creo en la regulación porque creo que empareja la cancha. El Estado debe tener las normas básicas, ya que no puede dejar que las personas se enfrenten en un plano de igualdad, dado que cuando se dan estos casos, no hay planos de igualdad", señalo

Explicó que uno de los problemas es que al poblador, "el conflicto toca su puerto sin solicitarlo, y no tiene los medios para establecer una relación de igualdad con el titular del proyecto".

Precisó que es necesario desdramatizar el conflicto, ya que es bueno que haya diferencias. Recalcó que lo que no es bueno que no se pueda llegar a un entendimiento en estos casos.

"El que no estemos de acuerdo no es malo, hay que desdramatizar el conflicto, es bueno que tengamos puntos de vista distintos, lo malo es que no logremos ponernos de acuerdo o que no tengamos las vías para ponernos de acuerdo en cómo solucionar los temas", acotó.