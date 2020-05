Jean-Paul Luksic: "El país debe enfrentar el desafío de abordar los problemas sociales y mejorar el bienestar de las personas"

Minería

El presidente de Antofagasta plc afirmó que, aunque sus proyectos de crecimiento están actualmente suspendidos, sigue creyendo en el futuro de la industria del cobre.

Con un cambio de formato debido a la pandemia provocada por el Covid-19, este miércoles se realizó en Londres la Junta de Accionistas de Antofagasta plc, instancia en la que el presidente de la firma, Jean-Paul Luksic, envió un discurso haciendo un profundo análisis sobre el escenario actual y de cómo están viendo este año en medio de la crisis sanitaria y económica.

Recordando lo que fue el año 2019 en Chile marcado por la crisis social que derivó en un camino para definir una nueva Carta Magna, Luksic sinceró que la situación ha sido exacerbada por el Covid-19 y el país ahora debe enfrentar el desafío de abordar los problemas sociales y mejorar el bienestar de las personas.

En esa línea, lanzó un mensaje para enfrentar tiempos difíciles: "Todos debemos trabajar juntos, incluido el gobierno y la oposición, para resolver los desafíos del país, y la minería, como uno de los principales contribuyentes a la economía de Chile, es parte de la solución. Cuando la industria minera tiene éxito, todo el país se beneficia a través de mayores ingresos fiscales, mayores niveles de empleo, mejores empleos y una mejor infraestructura".

En su intervención, el ejecutivo reconoció que, además de la crisis de salud, "enfrentamos una de las contracciones económicas más severas en muchas décadas". Sostuvo que en momentos como estos, "debemos concentrarnos en nuestro propósito, ejecutar operaciones seguras y eficientes, controlar los costos y administrar programas de innovación y desarrollo, para que podamos avanzar hacia un mundo más sostenible".

En su discurso también ahondó en el negocio y aunque destacó que las operaciones de la empresa continúan produciendo cobre cerca e incluso en sus niveles de producción originalmente esperados, con aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral actualmente trabajando, advirtió que un aumento significativo en el número de nuevos casos de Covid-19 desde el 13 de mayo y la declaración de cuarentena para Santiago que se emitió dos días más tarde "aumenta el riesgo de que la compañía no pueda trasladar su fuerza de trabajo hacia y desde sus operaciones".

Luksic detalló que el precio del cobre durante los primeros meses de este año se ha visto afectado por la incertidumbre en torno al comercio mundial y la pandemia, bajando a un mínimo de US$ 2,14 la libra a fines de marzo. Ahora, agregó, está cotizando ligeramente más alto en el rango de US$ 2,25-2,40 la libra y "no está claro cómo se negociará durante el resto del año dado el potencial de una recesión mundial".

Sin embargo, a largo plazo, dijo seguir creyendo que los fundamentos del cobre son fuertes y que la demanda futura seguirá siendo sólida. "La necesidad mundial de cobre crecerá con el avance de las energías renovables y los sistemas de transporte más ecológicos, en un momento en que las nuevas fuentes de suministro de cobre son cada vez más raras", dijo, agregando que "la volatilidad de los precios de los productos básicos que hemos experimentado en los últimos años destaca la fortaleza de nuestra compañía".

Pese a todo, mostró su optimismo y afirmó: "Aunque nuestros proyectos de crecimiento están actualmente suspendidos, sigo creyendo en el futuro de la industria del cobre".

El líder de la compañía enfatizó que mantienen un sólido balance general, ponen la seguridad de su gente y comunidades en el centro de todo lo que hacen e inviertien en el futuro. "Este enfoque seguirá siendo el núcleo de nuestro estrategia para los próximos años", sentenció.