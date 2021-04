Jean-Paul Luksic: "Los problemas que sustentan los disturbios permanecen, al igual que el complejo entorno político"

Minería

Aunque algunos analistas proyectan el comienzo de un repunte prolongado en el ciclo de las materias primas, el presidente de Antofagasta plc advirtió que "2020 demostró cuán rápido pueden cambiar las condiciones".

El presidente de Antofagasta Plc, Jean-Paul Luksic, calificó como un "logro fantástico" mantener las operaciones a pesar de las complicaciones que significaron atravesar la crisis de salud "más severa de nuestras vidas".

En la memoria anual de la minera, detalló que lo anterior ha permitido a la compañía cumplir con sus objetivos anuales de producción y costos mientras continúa mejorando su historial de seguridad y reduciendo sus emisiones. "Quiero expresar mi orgullo y mi profunda gratitud a nuestros empleados y contratistas. Gracias a su resiliencia e innovación, los últimos 12 meses se definieron no por los desafíos sin precedentes que enfrentó Antofagasta, sino por nuestras respuestas a ellos", enfatizó.

En esa línea, recalcando que pocos años han generado tanta volatilidad junto con tantos desafíos de salud, operativos y financieros, reconoció que la alteración de la actividad económica mundial por la pandemia fue histórica, al igual que sus influencias en los productos básicos.

"A fines de abril de 2020, cuando el precio de los futuros del petróleo se volvió negativo por primera vez en la historia, el cobre cayó a US$ 2,09 la libra, su nivel más bajo desde 2016. El efecto de estos vientos en contra sobre los precios del cobre disminuyó a medida que avanzaba el año con el fin del cobre el año a US$ 3,51 la libra, un precio no visto desde 2013, pero que siguió afectando las condiciones operativas y financieras en toda la industria", dijo.

Eso sí, indicó que "varios vientos de cola poderosos para el cobre como producto básico y para Antofagasta como negocio también cobraron un impulso significativo en 2020". En particular, la transición del mundo hacia una economía baja en carbono se aceleró.

Sobre este último punto, Luksic sentenció que, si bien el enfoque de cada país difiere en los detalles, todos comparten una característica común: serán intensivos en cobre. Esto, considerando que -por ejemplo- la generación de energía renovable requiere de cuatro a doce veces más cobre que la energía convencional.

"Por lo tanto, el cobre que produce Antofagasta tiene un papel importante que desempeñar para ayudar a los gobiernos a cumplir sus objetivos climáticos. Nuestra responsabilidad es producir ese cobre de manera sostenible, eficiente y con respeto por las comunidades y el medio ambiente", lanzó.

¿Qué viene para 2021? En un momento en que las nuevas fuentes de suministro de cobre son de menor calidad y los descubrimientos son inusuales, Luksic explicó que la demanda de cobre está experimentando un cambio sistémico a medida que el mundo aborda la transición hacia una economía baja en carbono. Además, "el ritmo cada vez mayor de las vacunas Covid-19 debería traer una mayor estabilidad económica y una recuperación global sostenida".

"Este crecimiento global, junto con el gasto de estímulo del gobierno verde, ha llevado a algunos analistas a predecir el comienzo de un repunte prolongado en el ciclo de las materias primas", afirmó. Eso sí, advirtió: "Estas expectativas favorables son alentadoras, pero 2020 demostró cuán rápido pueden cambiar las condiciones".

¿impacto de la nueva Constitución? "Incierto"

Pero también Luksic abordó la reacción en Chile a la emergencia sanitaria, recordando además lo que fue la crisis social que marcó su misiva de 2019. A su juicio, la respuesta del gobierno chileno al Covid-19 evitó las severas crisis económicas y de salud que sufrieron otros países. "Al apreciar el papel vital de la minería en la economía de Chile, que representa más del 10% del PIB del país, el gobierno permitió que las operaciones continuaran durante la pandemia", destacó, agregando que han apoyado como compañía a recuperación económica del país.

Señalando que las manifestaciones y la violencia de 2019 han disminuido, sinceró: "Los problemas que sustentan los disturbios permanecen, al igual que el complejo entorno político, y la pandemia solo ha empeorado las desigualdades".

Fue en este punto que abordó el proceso constitucional de Chile. "Cuál será el texto de la nueva Constitución, su impacto en nuestras operaciones, si será apoyado en el referéndum de 2022, sigue siendo incierto, particularmente este año cuando también hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, sigo creyendo que, sea cual sea el camino a seguir, debe incluir medidas que ayuden al país a alcanzar niveles más altos de igualdad económica, crecimiento y desarrollo", sostuvo.

En su carta, el empresario puntualizó que el año pasado debieron suspender temporalmente el proyecto de expansión Los Pelambres y tuvieron que retrasar otros proyectos de crecimiento. Pero, pese a todo, pudieron retomarlos, están con cronogramas actualizados, aunque "ha habido un aumento en los costos del proyecto".