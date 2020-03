Joaquín Villarino: “Las mineras han podido seguir operando, pero la evolución de la pandemia puede alterar eso”

Minería

Dice que es posible que algunos proyectos de construcción puedan ir suspendiéndose transitoriamente.

Los últimos días han sido intensos para el Consejo Minero. Presentaron a las autoridades una minuta en base a la información recogida por las compañías socias donde consolidan el conjunto de las medidas adoptadas frente al avance del coronavirus, las que van desde el cambio de la forma de trabajo a las que implican coordinación e información.

“Todas nuestras empresas socias han activado tempranamente planes de prevención y contingencia. Hemos reaccionado oportunamente y con proactividad, adoptando medidas eficientes y efectivas, similares a las de países desarrollados con actividad minera relevante”, asegura el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien destaca que las empresas socias no han reportado casos de trabajadores contagiados.

- ¿Es inminente el cierre de faenas?

- Las empresas con sus trabajadores quieren mantener la continuidad operacional de sus faenas y oficinas, de modo de poder seguir aportando al país. Para ello se harán todos los esfuerzos que no signifiquen poner en riesgo a nuestros trabajadores. Seguimos operando, reduciendo al máximo el riesgo de contagio. En ningún caso esto significa que la evolución de la pandemia, o las medidas que decida la autoridad, no puedan alterar esta situación.

- De continuar el escenario en los rangos actuales de precio del cobre, ¿cuánto puede esperar o resistir la industria?

- Algunos analistas han estimado que a un precio de US$ 2,2 la libra, cerca de la mitad de la producción chilena provendría de empresas con pérdidas. Con el precio de hoy, lamentable este es el escenario. La mantención del precio del cobre a los niveles actuales, o incluso con un mayor deterioro, tendrá un efecto negativo muy considerable en la industria. Si sumamos lo anterior a que hace unos días se conoció el crecimiento del PIB de 2019, donde vimos que la minería cayó 2,3%, lo que se reflejó, por ejemplo, en un menor aporte al fisco de casi US$ 500 millones, el panorama no es muy alentador. Tendremos que redoblar los esfuerzos para que la minería pueda sostenerse en pie.

- Teck decidió suspender temporalmente la construcción de Quebrada Blanca 2. ¿Otros también podrían tomar esta decisión en sus proyectos en construcción o paralizar propiamente tal?

- Las medidas que han tomado nuestras empresas socias tienen por objetivo principal proteger a los trabajadores ante el contagio del Covid-19. Estamos hablando de proyectos de gran envergadura que requieren de una gran cantidad de personas, en el caso de Teck de 15.000, por lo que los resguardos han tenido como fin proteger a las personas de cualquier contagio.

En general, conforme avance la pandemia es posible que algunos proyectos de construcción puedan ir suspendiéndose transitoriamente.

- Ante la caída de la demanda del cobre en el mundo, algunos dicen que China no será capaz de levantar el mercado por su propia cuenta.

- Lamentablemente hay mucho agorero, especulador y pesimista. Los mercados están golpeados, eso es un dato. Nosotros mantenemos la fe en que el trabajo coordinado, el autocuidado responsable y la disciplina en el seguimiento de las instrucciones de la autoridad.