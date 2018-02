Jornada para el olvido: Morgan Stanley degrada a SQM y acción registra mayor caída desde 2015

Minería

El banco empeoró su recomendación a “subponderar”, advirtiendo una caída de 45% en el valor del litio al 2021, pese a la creciente demanda desde el mercado automotriz para el desarrollo de baterías.

Julio Castro

Un amenazante escenario para el mercado del litio proyectó ayer Morgan Stanley: la demanda de la industria de autos eléctricos será “insuficiente” para compensar el mayor suministro que se prevé de 500.000 toneladas anuales al 2025.

Como resultado, pronosticó una caída en el valor del metal blanco de 45% al 2021, lo que no fue asimilado nada bien por el mercado.

Las acciones de SQM no tardaron en verse impactadas por el negativo análisis, hundiéndose hasta en 10%, lo que llevó incluso a la Bolsa de Comercio de Santiago a suspender su actividad momentáneamente.

“No conocemos ningún hecho o evento que pudiera explicar la variación”, contestó ante un oficio el gerente general de la firma, Patricio de Solminihac.

El énfasis del banco norteamericano se da en medio de los proyectos de litio en curso y los nuevos planes de expansión de las principales firmas productoras que sobrepasen la demanda proyectada, recogió de un informe Financial Times.

“Esperamos que estos aumentos en la oferta saturen las proyecciones de crecimiento de la demanda”, sentenció en su informe.

En efecto, en los últimos dos años la demanda de litio ha hecho que su valor se haya más que duplicado, dada su relevancia para el desarrollo de autos eléctricos.

Morgan Stanley remató su informe degradando desde “neutral” hasta “subponderar” los títulos de la firma ligada a Julio Ponce, lo que implica en la práctica una recomendación a vender esos papeles.

Al término de la sesión, SQM-B registró una caída de 9,02% hasta $ 31.272 por cada uno de sus títulos, su mayor baja desde junio de 2015, cuando descendió 13,79% producto de la amenaza de Corfo de poner fin al contrato de operación en el Salar de Atacama.

Mismo caso fue el de Albemarle, otro actor de peso en la industria que también opera en Chile, cuyos títulos cerraron con una caída de 7,28% hasta US$ 109,64.

Las dos compañías por sí solas agregarán 200.000 toneladas anuales adicionales de litio para 2025, incrementando la participación de Chile en el mercado a un tercio de la oferta global, consignó el banco de inversión.

Escenario del litio

Morgan Stanley estimó que este año será el último con déficit global de litio, por cuanto proyectó “significativos superávit” desde 2019 en adelante.

“Se va a necesitar una tasa de penetración mucho más alta de vehículos eléctricos para contrarrestar estos superávits y equilibrar el mercado”, sostuvo el banco estadounidense, apuntando al boom en la demanda de litio de las automotrices, que han buscado asegurar sus suministros del metal blanco para respaldar sus ambiciosos planes de producción de autos eléctricos.

Este es el caso de Tesla, firma estadounidense que se encontraría en conversaciones con SQM respecto del suministro de hidróxido de litio para elaborar sus modelos.

Para los autos eléctricos de la firma ubicada en Silicon Valley, este metal es un elemento vital para el desarrollo de sus motores. Por ejemplo, un Modelo S de Tesla utiliza más litio en sus baterías que 10.000 smartphones, según estimaciones de Goldman Sachs.

Morgan Stanley calculó que los autos eléctricos a batería deberían pasar a representar hasta 31% de las ventas globales para 2025 desde menos de 2% actualmente para “despejar el mercado”, aseguró.

La entidad norteamericana proyecta que los precios del carbonato de litio caerán desde US$ 13.375 la tonelada a US$ 7.332 para 2021, y luego descenderá cerca del nivel de sus costos marginales de producción de US$ 7.030 por tonelada.

Ganancias de la minera habrían crecido 54% en 2017 por fortaleza del litio

Un total de US$ 428,7 millones habrían sido las ganancias registradas por la minera no metálica SQM durante el 2017, lo que representaría un crecimiento de 54% año contra año, reveló un sondeo de Reuters.

Acotado al tercer trimestre, la utilidad se habría expandido en 38%, anotando US$ 111,5 millones durante el periodo octubre a diciembre.

El alza, que se dio frente a un alta base comparativa, habría sido posible gracias a la fortaleza que tiene el valor del litio, coincidieron en el mercado.

En materia de ingresos, estos habrían disminuido un 3,5% hasta US$ 534,2 millones.

Los consultados vincularon esto a las tendencias mixtas en precios y volúmenes de sus otros productos.

En tanto, el Ebitda habría decrecido un 0,7% interanual en el cuarto trimestre, anotando US$ 237 millones.

Recientemente, la minera selló un acuerdo con el Estado que puso fin a una extensa disputa y elevó la cuota de producción de litio en el Salar de Atacama al 2030, a cambio de una modernización del gobierno corporativo de la firma y de un aumento en el pago de regalías.

Entre enero y septiembre, las ganancias de SQM habrían crecido 58,16% hasta US$ 312,24 millones, mientras los ingresos subieron 14,22% a US$ 1.582,54 millones.