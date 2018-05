Minería

Analistas coinciden en que la imposibilidad de ser parte de la transacción, vendiendo su parte, es algo negativo para quienes tienen presencia en la serie B de la minera nacional.

Ante el inminente ingreso de la china Tianqi a la propiedad de SQM, a través de la venta de la participación que Nutrien tiene en esta última, diversos analistas han lanzado sus predicciones sobre las consecuencias que esta operación significará para la chilena.

Un punto en el que JP Morgan y Bice Inversiones coinciden es que este no sería un panorama favorable para los accionistas minoritarios de la Serie B.

En su análisis, JP Morgan pone en la palestra que éstos no cuentan con un derecho de "co-venta", es decir, no pueden sumarse a la transacción mediante la venta de su participación en la compañía.

Bice Inversiones añade que dichos accionistas "no tendrán estos derechos luego de la transacción, puesto que la operación no genera cambios en el control de la compañía, en especial si es que los cambios en las normativas de SQM, propuestas por el grupo Ponce, son aprobadas".

JP Morgan va incluso más allá y detalla que "tener un productor de baterías chino, con influencia en el gobierno, sentado en la mesa con el 45% de las acciones votantes, traerá incertidumbres en relación al futuro del suministro del litio y el abastecimiento del mercado, que podría ser potencialmente contrario al interés de los accionistas minoritarios de la serie B".

Puntos a favor

Más allá de los efectos potencialmente negativos que los analistas prevén para los minoritarios de la Serie B, la operación cuenta también con puntos a favor.

Bice Inversiones destaca que la experiencia que Tianqi tiene en la industria "da una señal positiva en relación al valor de los activos de SQM", sobretodo porque está dispuesto a pagar un premio sustancial "sin recibir el control de la compañía".

"Creemos que son noticias positivas y respaldan nuestra visión positiva en los fundamentos de SQM", añaden, aunque no sin antes advertir que "el entusiasmo inicial podría desvanecerse luego del reciente aumento del precio de las acciones. Además, todavía están pendientes las aprobaciones regulatorias, que podrían limitar la visión positiva de corto plazo.

Otro punto a tomar en cuenta lo destaca Scotiabank, que manifiesta a través de un informe que "aunque no estamos de acuerdo con los argumentos de Corfo en contra de Tianqi por una posible adquisición del paquete de Nutrien en SQM, eso no significa que el regulador chileno no se ponga de su lado".

En la antesala de la inminente operación, las acciones de SQM se han disparado en la Bolsa de Santiago. La jornada del martes habían subido 3,71% a $ 36.217 para la serie B, mientras hoy fue 1,09% adicional.

Ante esto, Scotiabank destacó que con el alza en las acciones de SQM "el precio de venta podría haber aumentado 10%, poniendo US$ 1.000 millones adicionales en los bolsillos de Nutrien".