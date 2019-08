Juan Benavides y conflicto con Contraloría: "Ese tema en particular quedamos de conversarlo con el Presidente y el ministro"

Minería

El presidente del directorio de la estatal indicó que para el gobierno corporativo es "esencial" la claridad de la normativa.

El conflicto que mantiene Codelco y Contraloría rodeó la inauguración del proyecto Chuquicamata Subterránea. A tal punto que el presiente del directorio de la estatal, Juan Benavides, rompió el hermetismo que acostumbra frente al tema. "Quedamos de conversarlo con el Presidente y el ministro", indicó.

Ahondando en esta materia, explicó que para el gobierno corporativo de Codelco es "esencial la claridad en la normativa" , porque es la que se requiere para que la compañía se guíe en la forma que se ha conducido hacia atrás.

"Somos muy pro fiscalización. La fiscalización para nosotros, la que hace Codelco o la que esta sometida, ya sea por Cochilco, Contraloría, Cámara de Diputados o la CMF, es parte de nuestra obligación a diario", enfatizó el ejecutivo.

Por esto, aseguró que tienen muchas de estas fiscalizaciones de forma permanente y que todas son contestadas, por lo que seguirán en esa línea. Pero, advirtió, "es importante tener claridad de la normativa que se está aplicando y que permita poder operar de forma competitiva y con las ventajas propias de lo que es una empresa que está operando a nivel mundial".

Además, descartó un eventual quiebre con el gobierno frente a este tema.

"No, en lo absoluto. No me voy a referir más al tema", dijo.

El ejecutivo comunicó que en la reunión que se realizó ayer en La Moneda con el Presidente Piñera se abordó la inauguración de Chuquicamata Subterránea que se materializó hoy, descartando que la capitalización haya sido parte de los tópicos abordados.

"El Presidente tiene muy claro que Codelco es una empresa que requiere de ciertos recursos para ir avanzando al ritmo de lo que aún falta por desarrollar", puntualizó.

Junto con calificar como un "orgullo" la inauguración de Chuquicamata Subterránea, no descartó que se avecinen nuevos cambios en la estatal.

"Una empresa de esta magnitud siempre tiene cambios, siempre se está transformando y eso es parte del proceso. Codelco con la cantidad de proyectos que desarrolla y cantidad de divisiones que tiene, hay movimiento en la gente que se va y que viene, es parte de un proceso natural", dijo.

Eso sí, añadió que es tremendamente significativo avanzar en la transformación de la compañía. "A la compañía le queda muchísimo por delante que es operar con control de operaciones remoto, robótica, digitalización, el desarrollo de los proyectos estructurales. Los proyectos estructurales que quedan por delante son esenciales", destacó.

"Si uno se para en 10 años más, en el cual esperamos que Codelco se mantenga en el 1.700 mil toneladas de producción, la composición de esa producción tiene cambios muy significativos. Probablemente Gaby ya no esté funcionando o le quede muy poco, Radomiro Tomic sea mucho más grande, Andina también", detalló.

Por esto, insistió que lo que se está haciendo en estos años es crucial: "La tarea para la administración completa de los trabajadores es inmensa, así que acá no hay tiempo para levantar cabeza, hay un trabajo muy amnegado que está haciendo todo el personal".

Y recalcó: "Esto de hoy es de tremenda magnitud, como se comentaba antes casi US$40 mil millones de inversión. Estamos viendo incluso cómo hacer más económica esas inversiones logrando el mismo efecto, de tener los proyectos a tiempo, porque hay un desafío de la empresa para que sea más eficiente y productiva en el uso de sus recursos".