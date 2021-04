Julio Ponce rechaza oferta de fondo brasileño por casi US$ 1.000 millones para quedarse con parte de sus sociedades cascadas

Minería

En el último tiempo varios fondos extranjeros se han acercado al empresario para buscar una compra.

De acuerdo a lo informado por Reuters, el fondo brasileño de capital privado IG4 le hizo una oferta de US$ 916 millones a Julio Ponce para comprar las acciones que el empresario tiene en las sociedades cascadas con las que invierte en SQM.

De acuerdo a información obtenida por Diario Financiero, la oferta fue rechazada ya que no hay interés de vender la participación en la minera no metálica. Además, no es la primera oferta que recibe el empresario en el último tiempo, ya que fondos asiáticos, británicos y árabes han mostrado interés por la inversión.

"Permanentemente recibimos ofertas similares y todas fueron rechazadas. Esta es una más", comentaron cercanos a SQ, la sociedad con la que Ponce invierte en las cascadas.

Según lo señalado por agencia de noticias una oferta no vinculante fue entregada el lunes a Ponce, a través de su asesor financiero K2 Advisors, tras casi un año de conversaciones.

Además, se habría planteado que el fondo buscaba simplificar la estructura de propiedad de SQM, reduciendo el descuento en el precio de las acciones y facilitando el acceso de la empresa a los mercados de capitales.

IG4 además buscaba hacer una oferta pública para comprar acciones de minoritarios en las "cascadas" Norte Grande, Sociedad de Inversiones Oro Blanco y Sociedad de Inversiones Pampa Calichera.