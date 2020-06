La carta de los dirigentes de El Teniente a la DT: piden determinar eventual vulneración de estatutos de la FTC por no citar a congreso extraordinario

Minería

La zonal de la División envió ayer una carta luego de que Federación de Trabajadores del Cobre diera por cerrado el debate en torno a la quina por el directorio de Codelco.

Tal como anunciaron, los dirigentes de El Teniente -ahora respaldados por la zonal de la División-llevaron la disputa por la polémica quina para suceder a Raimundo Espinoza en el directorio de Codelco a la Dirección del Trabajo, subiendo el tono a un conflicto que no da tregua. Esto, luego de que la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) asegurara que seguiría estudiando la eventual realización de un congreso extraordinario a pesar de las firmas que habían reunido los trabajadores para una convocatoria, la que buscaba poner fin a las diferencias.

Fue esta dilación de un eventual encuentro que gatilló una carta dirigida a la directora del Trabajo (s), Camila Jordán, donde los trabajadores de El Teniente solicitan interpretación y pronunciamiento jurídico en virtud de lo establecido en la ley orgánica del Servicio respecto a tres aspectos. En el escrito, al que tuvo acceso DF, se puntualiza en primer lugar si el Presidente, el Consejo Nacional y/o Comité Ejecutivo de la FTC vulneran los preceptos de los estatutos de la Federación por no citar a la brevedad a congreso extraordinario, pese al cumplimiento de los requisitos que se señalan para estos efectos.

Como segundo punto, en el caso que lo anterior sea así, se pide determinar las acciones o medidas que pueden considerar los trabajadores por la vulneración de los estatutos de la FTC. Y, por último, se solicita informar si la DT, dentro de las facultades y competencias otorgadas por la ley, podrá considerar aspectos o alternativas para solucionar esta controversia como citación, fiscalización del cumplimiento de estatus, emisión de informe o dictamen, mandatar a inspectores como ministro de fe para facilitar el desarrollo del congreso extraordinario, etc.

Para contribuir con mayores antecedentes, en el escrito enviado a la DT se detalla la estructura y composición de la Federación que agrupa a los sindicatos de trabajadores Rol B de Codelco, junto con los ejes de los estatutos de la Federación que respaldarían el curso de acción de los dirigentes de El Teniente para solicitar un congreso extraordinario. En este punto, por ejemplo, la facultad de convocarlo por el 20% de los socios.

La carta detalla la respuesta enviada por la FTC a la misiva de los dirigentes de El Teniente donde el Consejo Directivo Nacional da por cerrado el debate respecto a la conformación de la quina para definir el representante de la Federación y se compromete a revisar los alcances de la solicitud evaluando designar una comisión organizadora para resolver la situación logística que ameritaría un encuentro en medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

"La respuesta que se adjunta a la presente solicitud de dictamen o interpretación, a nuestro entender, vulneran los estatutos de la FTC y la democracia sindical, toda vez que el Presidente y Secretario General de la Federación se invisten de competencias y facultades que no les corresponden, ya que la solicitud dice mención a la realización de un congreso extraordinario y no que entreguen una respuesta del tenor antes inserto; ni menos que no se pueda desarrollar este congreso por los antecedentes que mencionan ni que podamos tener la instancia de discutir respecto a la vigencia del Pacto Estratégico suscrito entre la FTC y Codelco", se sostiene en el escrito.