La doble postura de Nutrien: empresa apoya acuerdo Tianqi-FNE, pero sus directores en SQM lo rechazaron

Minería

Por su parte las sociedades cascadas con las que Julio Ponce Lerou es el máximo accionista individual de la empresa calificaron el acuerdo de "rudimentario" e "ineficaz".

Una doble postura tiene Nutrien, empresa que actualmente tiene el 24% de SQM y que están en proceso de venta de su participación a Tianqi. En marco del acuerdo al que llegó la empresa china y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que se concrete la operación valorizada en más de US$ 4 mil millones, la canadiense se mostró favorable a las condiciones a las que llegaron las partes.

En la audiencia que se realizó hoy en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), entidad que visará el acuerdo, el abogado de Nutrien, José Miguel Huerta, indicó que "las medidas son más que suficientes (...) La operación no entrega a Tianqi control ni influencia decisiva sobre SQM. El acuerdo objeto de este proceso cautela la libre competencia"

Pero la postura mostrada por Nutrien se contrapone con la que tomaron sus tres directores en SQM. Y es que de forma extraordinaria el directorio de la sociedad se reunió para analizar la postura de la empresa. Finalmente, de forma unánime se acordó rechazar el acuerdo.

Lo anterior fue confirmado por la propia abogada de SQM, María Isabel Díaz, que en su exposición aseguró que "el directorio, reunido extraordinariamente hace dos días atrás, ha acordado por la unanimidad de sus miembros, que representan al 100% de los accionistas, expresar su parecer negativo respecto del acuerdo sometido a la aprobación de vuestra señoría".

Actualmente, los tres representantes de Nutrien en el SQM son Darryl Stann, Arfin Prugger y Mark Fracchia.

Ponce muestra los dientes a los chinos

A Julio Ponce Lerou de plano no le gustó el acuerdo. Las sociedades cascadas con las que es el máximo accionista individual de SQM rechazaron enérgicamente las condiciones. Si bien el acuerdo considera el resguardo de la información comercial de la compañía, parece que eso no es suficiente para Ponce.

Según las palabras del abogado del Grupo Pampa, José Coz, el acuerdo es "rudimentario" e "ineficaz", agregando además que estas son operaciones "que solo tienen riesgo".

Para las cascadas no se definieron situaciones que se podrían generar si es que Tianqi finalmente llega a SQM, por ejemplo, que no se establecen sanciones en el caso de que no se cumpla con las condiciones del acuerdo.