La negociación laboral que deberá enfrentar Codelco y la FTC por los efectos del Covid-19

Minería

La cuprífera espera definir en junio el futuro de casi 850 trabajadores, que están en sus hogares por ser población de riesgo.

Frente a la irrupción del Covid-19, en marzo la minería adoptó medidas inmediatas para resguardar la salud de sus trabajadores, pero también asegurar la continuidad operacional. Una de las firmas del sector que activó protocolos fue Codelco, que anunció la baja de su dotación en las faenas, autorizó el teletrabajo para el personal administrativo y mandató a los colaboradores mayores de 65 años y con enfermedades crónicas a quedarse en sus hogares para evitar contagios.

Y aunque las actividades en las faenas se han ido retomando, este último grupo de trabajadores concentra por estos días una de las preocupaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). ¿La razón? Si bien los sueldos se han cancelado a la población de riesgo de la estatal de forma normal hasta el momento, no hay certeza de lo que sucederá este mes que comienza, ya que desde la cuprífera habrían advertido que no es sostenible seguir pagándoles remuneraciones en esta condición.

Fue en una reunión sostenida el martes 19 de mayo entre los dirigentes de la FTC y altos ejecutivos de la estatal donde esta última sinceró que estaban frente a un problema que debía ser solucionado, ya que había un grupo importante de personal -que bordea las 850 personas y que se desempeñan en labores de operación- que no está trabajando desde hace meses.

Según habrían explicado, la situación no es sostenible por más tiempo, porque las finanzas de la estatal no permiten asegurar sus remuneraciones en los próximos meses. Además, la salida de la crisis se ve lejos como para esperar un pronto retorno a la normalidad. Esto, porque aunque disminuyan en el futuro los contagios, es altamente peligroso que los trabajadores de riesgo se reincorporen a sus labores habituales por sus cuadros de salud, por lo que la única fórmula estructural es una vacuna que hoy no es una realidad.

Fuentes conocedores de las conversaciones, sostienen que la estatal no tendría una solución al dilema, pero están trabajando en esto para cerrar este flanco este mes. Considerando que Codelco no estaría en condiciones de ajustar sueldos o modificar contratos de trabajo, la opción más evidente sería la desvinculación.

Sin embargo, en los diálogos con la cuprífera, los trabajadores habrían esbozado la idea de explorar una solución a través de los planes de egreso, aunque desde la empresa tendrían claro que estos no podrían contemplar los montos que históricamente involucran.

Consultados, desde Codelco indicaron que, desde el inicio de la crisis sanitaria, la empresa adoptó medidas para cuidar la salud y seguridad y así mantener la continuidad operacional de sus centros de trabajo. Una de ellas fue reducir la densidad de las dotaciones en faenas, con la implementación de teletrabajo en las unidades administrativas, que representa el 19% de la dotación, y la permanencia en sus casas de la población de riesgo y los mayores de 65 años, que afecta al 5% del personal.

Según aseguró la estatal, "estas medidas han permitido mantener la continuidad operacional y, de esa forma, conservar las remuneraciones de los trabajadores que están en operaciones, como de los que están fuera por prevención".

"Esto implica un esfuerzo de la Corporación que debe ser evaluado mes a mes, de modo de no afectar el aporte de recursos que cada división realiza al país, a la vez de encontrar soluciones viables para quienes no pueden retomar sus labores por razones de salud, acorde a la realidad de la compañía", dijo.