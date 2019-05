Litio y nuevos costos por contrato con Corfo impactan utilidades de SQM

Minería

Ganancias informadas por la minera bajaron de US· 113,8 millones el primer trimestre de 2019 a US$ 80,5 millones a marzo de este año.

El negocio del litio y el efecto en resultados de la nueva estructura de pagos del contrato con Corfo afectaron el desempeño de SQM en el primer trimestre. La empresa -ligada a Julio Ponce Lerou y Tianqi- reportó una baja de 2,8% en sus ingresos, los que totalizaron US$ 504 millones, mientras las utilidades se situaron en US$ 80,5 millones, un retroceso de 29%, según informó a la Comisión para el Mercado Financiero.

En un comunicado, Ricardo Ramos, nuevo gerente general de la empresa, explicó que aunque los precios del yodo y el cloruro de potasio aumentaron significativamente, así como también subieron los volúmenes de venta de tres líneas de negocios, jugó en contra los menores márgenes en el negocio del litio, por menores precios y mayores costos derivados de que el 10 de abril de 2018 comenzó a funcionar el nuevo mecanismo de arriendo con Corfo para el Salar de Atacama.

Los gastos asociados a ese concepto subieron US$ 12 millones a US$ 45 millones en el período analizado.

Respecto a esa unidad de negocios, las ventas totalizaron US$ 155 millones, un retroceso de 5,6%. Los precios promedio del litio fueron US$ 14.600 por tonelada métrica, pero se prevé que para el segundo semestre disminuirán entre US$ 11.000 y US$ 12.000 por tonelada, dada la nueva oferta que se espera ingrese.

"Como se esperaba, durante el primer trimestre el mercado del litio experimentó presión en los precios a medida que la nueva oferta ingresaba al mercado. Nuestros precios promedio cayeron aproximadamente 8%", dijo Ramos, quien recalcó que se sigue proyectando un alza en la demanda, que para 2019 llegaría a 17% más que en 2018, totalizando 315.000 toneladas métricas.

Ramos aprovechó de dar la bienvenida a los nuevos directores de la sociedad, elegidos por Tianqi. "Esperamos con interés trabajar con los nuevos directores y creemos que aportarán buenos conocimientos y experiencias a la compañía", dijo.