Los bancos no quieren financiar nuevas minas de litio ¿Por qué?

Minería

Pese a los pronósticos alcistas para la demanda global del elemento que es intensamente usado en la producción de vehículos eléctricos

Tras cerrar un acuerdo con un fabricante chino de baterías en 2016, James Brown pensó que los banqueros estarían ansiosos por financiar su nueva mina de litio. Altura Mining se estaba dando prisa en exportar la materia prima desde Australia al mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo a medida que se disparaba la demanda.

En vez de eso, mientras los precios del litio aumentaban sin parar, Brown se pasó un feriado de Navidad llamando por teléfono a las entidades de préstamo y voló por todo el planeta para reunir el dinero. Al final, Castlelake, una empresa de capital privado con sede en Minneapolis, ayudó a conseguir US$110 millones en bonos. Pero había una trampa: una tasa de interés de hasta 15 por ciento, casi el doble de lo que cobran normalmente los bancos por emprendimientos más tradicionales de minería.

“Veníamos probando con los bancos que conocíamos hacía años”, dijo Brown, director administrativo de Altura, que trabajó 22 años en la productora de carbón New Hope Corp. “Dijeron: chicos, nos encanta, solo que no estamos autorizados (a financiar litio). Si nos vinieran con carbón, oro o mineral de hierro, no tendrían nada de qué preocuparse”.

Pese a los pronósticos alcistas para la demanda global —especialmente ante la aceleración de la producción de vehículos eléctricos—, puede que el litio tenga un problema de financiamiento. Los bancos se muestran precavidos y ponen todo tipo de justificaciones, desde los malos antecedentes de la industria para llevar a cabo proyectos anteriores hasta el desconocimiento sobre un mercado pequeño y poco transparente.

Sin más inversiones, el suministro de la materia prima podría seguir siendo ajustado, lo que sostendría un auge que ha visto triplicarse los precios desde 2015.

Cautela

Parte del problema reside en que las entidades crediticias mantienen la cautela ante el riesgo de que vuelvan a caer las materias primas, afirmó Commonwealth Bank of Australia, el banco más grande del país, en una presentación en agosto. La institución se negó a hacer comentarios específicos sobre el mercado de litio.

Mientras que la cantidad de deuda emitida por las mineras, que incluye préstamos y bonos, aumentó a unos US$255.000 millones en 2017, los US$13.000 millones en financiamiento específico para proyectos del año pasado están más de 70% por debajo de la suma de 2014, según datos compilados por Bloomberg. En lo que va de este año, se emitió un total de cerca de US$6.100 millones para proyectos.

Algunos depósitos nuevos se están desarrollando en mercados emergentes más riesgosos o en países al límite de la calificación crediticia en grado de inversión, como Argentina, de acuerdo con Lee Garvey, de Marsh & McLennan Cos., una correduría de seguros que observó un aumento en el número de pedidos de pólizas relacionadas con proyectos de litio.

“Con el litio, existe la complejidad adicional de que no hay mucha claridad respecto al producto final y cuáles deberían ser las regalías”, dijo Garvey desde Singapur, donde dirige el grupo de soluciones para entidades de préstamo, riesgos políticos y crédito estructurado de Marsh en Asia.

“Probablemente esto complique todo aún más, en particular en los mercados de frontera”