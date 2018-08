Los primeros meses de Juan Benavides en Codelco

Minería

Con dedicación casi exclusiva, el exejecutivo de Falabella le está imprimiendo a su rol como presidente de la estatal un sello propio, marcado por su involucramiento en todos los ámbitos de la corporación.

Hoy se cumplen tres meses desde que Juan Benavides asistió a su primera sesión de directorio en Codelco. En este lapso el ex timonel de AFP Hábitat ha desplegado un estilo que, hasta ahora, marca diferencias respecto de sus antecesores en la presidencia de la cuprera, bajo el modelo de gobierno corporativo vigente.

Lo primero que destacan fuentes al interior de la empresa es la dedicación casi exclusiva con la que el ex hombre fuerte de Falabella se está desempeñando. "Trabaja prácticamente a tiempo completo", dicen, pese a que su cargo está planteado como de media jornada.

Tras la primera semana de inducción, en la que se reunió con los vicepresidentes de todas las áreas que componen la administración de la empresa, durante los 94 días transcurridos desde su primera jornada en la corporación, Benavides ha mantenido un ritmo intenso donde, a la par de su interés por comprender el negocio y la empresa, ha estado en estrecho contacto con la plana ejecutiva, a la que habitualmente pide informes adicionales a los que se entregan a los comités del directorio, a cuyas sesiones asiste sin falta, pese a que entre sus obligaciones figura participar sólo en algunos.

"Todos los días aborda distintas cosas según las necesidades y desafíos que van surgiendo, pero se centra en los temas relevantes para encontrarles pronta solución. Es muy agudo a la hora de discernir lo principal de lo accesorio", aseguran cercanos.

A su llegada recabó material y estudió para ponerse al tanto de los temas prioritarios de Codelco en materia de gestión, especialmente aquellos que más lo motivan: las inversiones en los proyectos estructurales, el nivel de deuda de la compañía, las medidas que se están impulsando para aumentar la productividad, mantener los costos competitivos y asegurar la sustentabilidad financiera de la compañía en el largo plazo.

Esto último, dicen, plantea una diferencia respecto de lo que fue el sello de su antecesor, Óscar Landerretche, quien asumió la transparencia y la probidad como estandartes de su gestión.

Sus pares en la mesa comentan que llega a los directorios con una opinión formada respecto de las materias en tabla, pero que también reconoce cuando alguno de los temas a tratar excede el conocimiento adquirido en este tiempo. "En las reuniones de directorio ha mostrado su experiencia en el ámbito ejecutivo y directivo. Es directo al momento de expresar sus opiniones y eficiente en el manejo del tiempo", aseguran quienes lo han visto en esas instancias.

Dupla con Pizarro

El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, ha acompañado a Juan Benavides en su recorrido por algunas de las faenas de la estatal. Hasta ahora ha visitado Chuquicamata, Ministro Hales, Gabriela Mistral, Radomiro Tomic, Andina y El Teniente. También han asistido al Congreso en tres oportunidades y quienes han compartido con ellos han visto que su relación es buena, directa, permanente y fluida. En esto ayuda la cercanía física de sus oficinas.

Otros, sin embargo, plantean la idea de una luna de miel que podría terminar a raíz de la vinculación directa que Benavides mantiene con la plana ejecutiva de la empresa, algo que no sucedió con Landerretche, quien se quedaba con la visión y los conceptos que Pizarro le entregaba, porque mutuamente se validaban en sus respectivas posiciones.

"Hasta ahora han funcionado bien, pero este modelo de ejercer la presidencia no se había visto antes, hay que ver cómo evoluciona y si dentro de unos meses no afecta la forma en que Benavides y Pizarro interactúan dentro de la empresa", apuntan en el directorio.

El próximo 8 de octubre será el estreno de Juan Benavides entre los principales actores de la minería. ¿El escenario? La semana del cobre que organiza la Bolsa de Metales de Londres y que, entre otras actividades, incluye una cena que anualmente reúne en esa ciudad a la crema y nata de la industria a nivel mundial y donde Codelco, en su calidad de principal productor del metal rojo, tiene un rol protagónico.

En la preparación para este hito, Benavides ha asistido a todos los compromisos que demanda su cargo, con lo que ha podido conocer a los principales ejecutivos del rubro.

Su rol en la capitalización

Una de las gestiones destacables de Juan Benavides en sus casi cien días como presidente de Codelco tuvo lugar a fines de junio, cuando personalmente convenció al presidente Sebastián Piñera de la importancia de inyectar recursos frescos a la minera para que pueda enfrentar un plan de inversiones que en los próximos cinco años demandará más de US$ 20 mil millones para concretar los denominados proyectos estructurales.

Tres días antes del anuncio oficial de la capitalización, Benavides, en compañía del ministro de Minería, Baldo Prokurica, se reunió con el mandatario en el palacio de La Moneda y apoyado con cifras explicó lo vital que resulta el apoyar financieramente a la corporación, ya que la generación de excedentes y la cada vez menor capacidad de endeudamiento no son suficientes para materializar estos proyectos que permitirán mantener en los niveles actuales la capacidad de producción de cobre de Codelco.

Precisamente, con motivo del anuncio de la entrega de US$ 1.000 millones por parte del Estado, Benavides fue consultado por las movilizaciones que por esos días anunciaban trabajadores de Chuquicamata, pidiendo cambios a los planes de retiro para esa división, y haciendo gala de su estilo directo, calificó esa actitud como bipolar.

"Los sindicatos nos enviaron una carta para poder hacer una mesa de trabajo (...), pero por otro lado están llamando a una paralización, entonces no se entiende y hay una cosa media bipolar en la forma en cómo se manifiestan, pero hay plena conciencia de que esto es el camino que requiere Chuquicamata", dijo en ese momento.