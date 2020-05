Minería

La empresa listada en Londres dijo que la situación en el país ha generado incertidumbre adicional, dado que podrían haber restricciones para mover trabajadores.

Con miras a la junta anual de accionistas que se realizará este miércoles 20 de mayo, el directorio de Antofagasta Plc, matriz de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, rebajó su propuesta para distribuir dividendos con cargo a las utilidades de 2019.

Según informó, se tomó en consideración el significativo aumento de la propagación del Covid-19 en Chile y las medidas adicionales de cuarentena que se tomaron en el país. “Si bien no se espera que estas últimas restricciones tengan un impacto en las operaciones actuales de la compañía, ha creado incertidumbre adicional. La evolución de la emergencia de salud en Chile podría generar un mayor riesgo de una escalada en las disposiciones de cuarentena, lo que podría restringir la capacidad de la compañía para mover su fuerza laboral hacia y desde sus operaciones”, detalló.

Según informó la empresa, en total se repartirán US$ 175,5 millones, lo que equivale a 35% de las ganancias netas de la empresa. Dado que ya se había hecho un pago provisorio en octubre, se entregará un saldo equivalente a US$ 70 millones, lo que es una baja respecto de los US$ 160,7 millones que previo a esta decisión se esperaba pagar.

“El directorio reconoce la importancia del dividendo para los accionistas de la compañía y sigue comprometido a devolverles el excedente de efectivo y su política de dividendos. Al tomar esta decisión, la junta consideró cuidadosamente la necesidad de equilibrar su responsabilidad con todas las partes interesadas, incluidos los empleados, contratistas, comunidades, proveedores y la sociedad civil chilena en general, especialmente en el entorno actual a medida que avanza la emergencia de salud en Chile, es probable que sea a una fase más crítica. Es vital, para la sostenibilidad a largo plazo del negocio, que Antofagasta apoye a todos sus grupos de interés en Chile y en todo el mundo durante estos tiempos sin precedentes”.

La propuesta debe ser votada en junta de accionistas y se pagará el 22 de mayo.