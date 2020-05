Menores ventas de litio por coronavirus le pasan la cuenta a las ganancias de SQM, pero firma proyecta recuperación en los próximos meses

Minería

El gerente general de la minera reconoció que sus ventas se vieron afectadas "significativamente" por la pandemia y que es razonable esperar que -junto con el resto del mundo- "seguiremos teniendo impactos".

La minera no metálica SQM sufrió una fuerte caída en sus resultados en el primer trimestre de este año. En medio de un escenario marcado por la expansión del Covid-19, una de las mayores productoras mundiales de litio reportó la noche de este martes que sus utilidades descendieron un 43,8% a US$ 45,4 millones frente a los US$ 80,9 millones registrados en los tres primeros meses del año pasado.

En esa línea, los ingresos de la empresa ligada a Julio Ponce Lerou también descendieron, transitando desde los US$ 504 millones logrados en el primer trimestre de 2019 a los US$ 392 millones anotados en igual período de este año, representando una disminución del 22%.

El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, reconoció en un comunicado que sus ventas durante el primer trimestre de este año se vieron afectadas "significativamente" por la pandemia y que es razonable esperar que -junto con el resto del mundo- "seguiremos teniendo impactos".

Según informó la minera a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en los resultados influyó el desempeño de una de sus principales líneas de negocio, el litio. Los ingresos por ventas del producto y derivados totalizaron US$65,3 millones durante los tres primeros meses del año, una disminución del 57,9% respecto a los US$155 millones para 2019.

Así, la tendencia de los precios observada en los últimos trimestres continuó a marzo de este año con precios promedio aproximadamente un 16% más bajos que los informados durante el cuarto trimestre de 2019. Pese a todo, la firma indicó en su reporte que los fundamentos del crecimiento de la demanda a largo plazo en la industria del litio son más sólidos que nunca, ya que numerosos fabricantes de automóviles de todo el mundo están totalmente comprometidos con la electrificación de sus flotas.

"La demanda en 2020 se verá afectada por la pandemia de Covid-19 y la demanda en 2020 podría ser similar a los niveles de la demanda reportada el año pasado. A partir de hoy, y en medio de mucha incertidumbre, esperamos aumentar nuestra participación de mercado aumentando el volumen de ventas respecto al año anterior", indicó la firma, agregando que su sólido balance y compromiso con el mercado del litio les permite continuar avanzando con sus planes de expansión en carbonato de litio e hidróxido de litio. "Hasta la fecha, seguimos esperando finalizar ambos proyectos para fines de 2021", se enfatizó.

Al respecto, Ramos explicó que la baja en sus ganancias es resultado principalmente de precios promedio del litio más bajos, acorde a lo que esperaban. Agregó que este trimestre los precios promedio de litio fueron casi un 50% más bajos que los precios promedio observados durante el mismo período del año pasado, sumándose el hecho que la pandemia limitó la capacidad de vender los volúmenes de litio que habían previsto originalmente para este período.

Sobre el futuro, el ejecutivo sostuvo que "las condiciones actuales de la economía global son inciertas, lo que dificulta predecir la oferta y demanda futura de los mercados en los que participamos". Como resultado, explicó, existe la posibilidad de que los volúmenes de ventas y los precios promedio que previamente estiman, puedan variar para todos sus líneas de negocios.

Sin embargo, aseguró que "nuestros volúmenes de ventas deberían ser mayores en los trimestres restantes de 2020, especialmente en la línea de negocios de litio". "Hemos vistos que algunos mercados comienzan a volver a los niveles normales de actividad, mientras que en otros, la actividad económica continúa en niveles más bajos. Los fertilizantes se han declarado esenciales en la mayoría de los lugares y la demanda de algunos de los productos que producimos y vendemos puede no verse significativamente afectada por la pandemia", puntualizó.