Menos plata para el fisco: Codelco baja excedentes en US$ 196 millones por mayores costos

Minería

La empresa estatal entregará al Estado del orden de US$ 1.418 millones, informó Nelson Pizarro.

Los mayores costos operaciones mermaron la entrega de excedentes por parte de Codelco al Estado. Esto, porque reportó una utilidad de US$ 1.418 millones, lo que se compara con los US$ 1.614 millones del mismo período del año anterior, según reportó a la Comisión para el Mercado Financiero.

"La variación negativa al comparar ambos resultados (variación negativa de US$ 196 millones), es explicada principalmente por el incremento reflejado en los costos operacionales", indicó la empresa.

Los costos de la corporación subieron 5% para el Costo de Caja (C1), a 138,9 centavos de dólar la libra. Esto se explica por factores como menor tipo de cambio, además del aumento del costo de la energía (12% de alza) y el petróleo (30% más).

Respecto del Ebitda, este fue de US$ 3.544 millones, menor a los US$ 3.639 millones del mismo período del año anterior, donde un efecto importante (US$ 575 millones) fue por mayores precios de los insumos y gastos de negociaciones colectivas, lo que fue compensado parcialmente por el precio del cobre y molibdeno.

El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, dijo que este es un año complejo, porque se dieron dos procesos en paralelo como fue la exigente agenda de negociaciones colectivas, donde a octubre llevan terminados 16 procesos –equivalente a 9.000 trabajadores- de un total 18 que se concretarán. El segundo frente ha sido la implementación de las inversiones para cumplir con la norma de emisiones para fundiciones, que comienza a regir en diciembre.

"Es un año difícil y terminando este año 2018 vamos a dejar despejada la cancha por los próximos tres años en materia de negociación colectiva", dijo Pizarro pero recalcó que las condiciones que se han cerrado los procesos con condiciones acorde al mercado.

Avance de proyectos

Respecto al avance de los proyectos estructurales, dijo que hay buenas noticias para Chuquicamata Subterráneo, donde a octubre van con cerca de 72% de avance.

“Faltan menos de 20 kilómetros en túneles para iniciar el hundimiento, programado para fines del primer semestre del próximo año”, dijo.

En Traspaso Andina, el avance es de 60,5% y en Nuevo Nivel Mina 47,7% de avance, dijo Pizarro.

En materia de litio, dijo que se está iniciando el proceso de exploración de las pertenencias mineras de Codelco en el Salar de Maricunga, para lo cual está preparando una Declaración de Impacto Ambiental.