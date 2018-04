Mina Justa: el proyecto con que Copec internacionalizó negocio minero

Minería

Faena era uno de los proyectos ícono que buscaba activar el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Mina Justa, el proyecto minero con el que Empresas Copec está internacionalizando esta área de negocios, es uno de los emblemas que el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, buscaba que comenzara a construirse bajo su mandato.

En varias oportunidades, el ahora renunciado presidente había dado como ejemplo junto a Quellaveco, Michiquillay y Corani, al proyecto al que acaba de ingresar Copec.

A fines del año pasado, PPK anunció que Mina Justa, junto a un grupo de iniciativas, había superado los trámites ambientales, con lo que se esperaba que iniciara su construcción en este ejercicio.

A su vez, Minsur, vehículo del grupo Brescia que vendió el 40% del proyecto a la firma del grupo Angelini, se hizo con parte de la iniciativa en 2012, cuando adquirió el 70% de participación de los coreanos de CST Mining Group y cuatro años después adquirió el 30% restante que se encontraba en manos de LS-Nikko Copper.

En el directorio de diciembre de 2017, Minsur informó al regulador peruano que facultaba a la administración de la empresa para “explorar las fuentes de financiamiento para el proyecto Mina Justa y a negociar los términos del mismo”.

Si bien abrochar la entrada a la iniciativa le demandó US$ 168,5 millones a Empresas Copec, en lo venidero deberá aportar el porcentaje que le corresponde de los US$ 1.600 millones que costará Mina Justa, ya que según se informó del orden de US$ 900 millones serían financiados vía deuda, dejando US$ 700 millones a capitalizar por parte de los socios.

El yacimiento tiene una ley de mineral de 0,75%, superior a la que en la actualidad presentan los proyectos greenfield en Chile, mientras que se estima que la producción promedio anual de concentrado y cátodos rondará las cien mil toneladas de cobre fino, con una operación comercial que se extendería por unos 18 años.

Apuesta internacional

Si bien hace sólo dos décadas el grupo Angelini concretó en Argentina su primera inversión fuera del país, Empresas Copec ya está convertida en una multinacional que en los últimos dos años apuró el tranco en este proceso de diversificación geográfica de todos los negocios en los que está presente.

Claro que la actividad minera, que en la actualidad representa una parte menor del conglomerado, había estado ajena a este proceso de internacionalización.

En los últimos dos años, el grupo ha anunciado siete operaciones que comprometió US$ 2.283 millones, sin considerar los US$ 400 millones que requiere la construcción de una planta de paneles en Grayling, Estados Unidos.