Minera de los Luksic sube a US$ 1.300 millones el costo de su principal inversión para 2018

Minería

Se trata de la infraestructura complementaria para Minera Los Pelambres, que incluye línea de molienda y planta desalinizadora de agua de mar.

Un aumento en la intensidad de capital de casi un 20% fue el que anunció Antofagasta Minerals, brazo minero del grupo Luksic, para la principal inversión que desarrollarán este año, la Infraestructura Complementaria de Minera Los Pelambres, yacimiento insigne de la firma.

En la entrega de resultados anuales de la compañía, el CEO Iván Arriagada, explicó que el proyecto, que ya cuenta con los principales permisos ambientales, sufrió una actualización en sus estimaciones de capital, pasando de los US$ 1.100 millones, a unos US$ 1.300 millones. Esto, tras una actualización de los precios y luego de los últimos estudios de ingeniería de detalles realizados por AMSA.

Según los últimos datos entregados, el detalle de la inversión serán US$ 780 millones para la nueva concentradora que busca hacer frente a la mayor dureza del mineral, y los restantes US$ 520 millones para la planta desalinizadora de agua que también serviría para la siguiente fase de expansión, con lo que se extendería en unos 15 años la vida útil de la mina.

La inversión aún debe ser aprobada por la mesa directiva de la compañía, lo que se espera suceda durante la segunda mitad del año, luego de conseguir los últimos permisos sectoriales que aún se tramitan. De todos modos, la minera mantiene su estimación de que las instalaciones entren en operación en 2021.

Tras concretar esta operación, los planes de AMSA son avanzar hacia una segunda fase de expansión, que requerirá la presentación de nuevos permisos ambientales, incluido un Estudio de Impacto Ambiental. Con estas obras, se podrían sumar otras 35 mil toneladas anuales de cobre a la producción y, entre otras cosas, se plantea la expansión del tranque de relaves El Mauro.

Este último punto es el que traería más complicaciones. Aunque la inversión estimada es menor a la de la fase I y se proyecta en unos US$ 500 millones, tomará más trabajo para lograr los permisos.

Pero no sólo para Los Pelambres existen planes de crecimiento, sino que también para Centinela, faena ubicada en Antofagasta, para la que la empresa está estudiando la factibilidad de expandir el concentrador actual, para así elevar la producción, que el último año se empinó sobre las 228 mil toneladas.

La compañía mantiene en estudio la opción de construir un segundo concentrador, alternativa que es más cara y que requiere de unos US$ 2.700 millones. El objetivo es tener una decisión al respecto antes de fin de año.

Respecto a Twin Metals, proyecto que mantiene el grupo en Estados Unidos, explicaron que luego de conseguir la renovación de los contratos de arrendamiento, revocados en 2016, esperan completar un estudio de prefactibilidad actualizado para fines de este ejercicio.

Apuestan a la mediación

Otro de los temas que fueron abordados por el CEO de la minera fue la huelga que votó el sindicato de Minera Los Pelambres el pasado viernes. Ante esto, Arriagada explicó a los inversionistas que ellos apostarán por la mediación, tal como permite la Ley laboral. El ejecutivo admitió que la posibilidad de que la paralización de la faena se concrete existe, lo que sería la primera huelga en la historia del grupo, y explicó que las conversaciones con los trabajadores se mantendrán hasta la próxima semana.

“Tenemos un historial de buenas relaciones laborales, y creo que eso es lo que estamos construyendo a medida que entramos en esta discusión”, añadió Arriagada.

AMSA mantiene el foco en la reducción de costos

Ante el alza vista en el precio del cobre, el mantener los costos a raya es uno de los principales objetivos de la industria minera, así lo indicó Antofagasta Minerals, que dio a conocer que durante 2017 alcanzó ahorros por US$ 160 millones, completando US$ 525 millones en su plan entre 2014-2017. En tanto, para este ejercicio proyectan sumar otros US$ 100 millones bajo este mismo concepto.

"Uno de los mayores desafíos de la industria es contener las presiones de costos para mantener la sustentabilidad de largo plazo de las operaciones y no erosionar la competitividad", comentó el CEO del grupo, Iván Arriagada.

En la entrega de resultados anuales, la compañía informó que lograron una producción de 704.300 toneladas de cobre fino, mientras para este año la guía está situada entre 705.000 y 740.000 toneladas, cerca de un 3% más.

Con estos niveles de producción y gracias al aumento en el precio el cobre, que subió en promedio un 28% en comparación a 2016, los ingresos del grupo alcanzaron US$ 4.749,4 millones. El Ebitda de la compañía fue de US$2.586,6 millones.

"Tuvimos un buen 2017 gracias a cambios positivos en el mercado del cobre y al trabajo realizado para controlar nuestros costos y sostener nuestra producción a pesar de la caída en las leyes en nuestros dos principales yacimientos", aseguró Arriagada.