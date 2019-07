Minería

El presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada dijo que no tienen intenciones de retomar el desarrollo.

A exactamente dos semanas de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le diera la razón a Antofagasta plc –brazo minero del grupo Luksic- y Barrick en la disputa que tenían por el proyecto Reko Diq en Pakistán, el presidente ejecutivo de la empresa nacional, Iván Arriagada, celebró el fallo y aseguró que iniciarán el proceso para hacer efectiva la compensación que se provocó al denegarles de forma ilegal en 2011 la solicitud de una licencia para la iniciativa.

“Es un fallo favorable a nosotros que señala que efectivamente estos permisos fueron cancelados de forma arbitraria y contraria a los contratos. Esto nos da derecho a la compensación que ahí se establece. Lo que vamos hacer ahora es iniciar el proceso para hacer efectivo eso y para esto hay distintos canales legales que estamos estudiando y mirando para poder recuperar esas cantidades (de más de US$ 5.500 millones)”, sostuvo Arriagada.

Sin embargo, el presidente ejecutivo de Antofagasta plc se encargó de descartar eventuales intenciones de retomar el proyecto. “Este es un proyecto en que el grupo participó hace bastantes años, en el año 2011. Hoy día nosotros no tenemos derecho a desarrollar el proyecto. Eso no está en cuestión. Nosotros no tenemos por lo tanto planes en ese sentido”, aseguró.

En esa línea, explicó que hay una resolución de un tribunal sobre diferencias de inversiones. “Eso es vinculante para las partes, por lo tanto, obliga al gobierno del otro país como contraparte al pago. Ahora, hay un proceso legal a través del cual eso se perfecciona y nosotros vamos a asegurarnos de que nuestros derechos sean respetados y los hacemos exigibles”.

Lo anterior, luego de que Barrick asegurara estar dispuesta a seguir negociando con Estado de Pakistán. “Junto con nuestros socios en Antofagasta, seguimos dispuestos a colaborar con Pakistán para explorar el potencial de un acuerdo negociado”, indicó tras el fallo el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow.

Si bien desestimó retomar el proyecto, no descartó que se puedan dar conversaciones con Pakistán para definir cómo se pagará la compensación. “No descarto que pueda involucrar conversaciones con la contraparte”, señaló Arriagada, quien agregó que “no está contemplado que nosotros desarrollemos el proyecto”.

Tras siete años de juicio, según el organismo internacional, para concluir la controversia Pakistán deberá pagar un total de US$ 5.840 millones, incluyendo intereses a Tethyan Copper Company (TCC), una sociedad que pertenece en partes iguales a Antofagasta plc y Barrick Gold Corp, por daños y perjuicios.

Glaciares: “Observamos con preocupación esa discusión”

En los últimos días la industria minera ha estado en alerta por la discusión que se está desarrollando en el Senado en torno a una moción parlamentaria que busca la protección de los glaciares. Consultado por el efecto que puede tener en la empresa esta legislación, y en el caso puntual de Pelambres, declinó referirse a efectos particulares. Sin embargo, reconoció que están observando con preocupación el desarrollo que tiene un proyecto de este tipo.

“Nosotros estamos comprometidos con una minería seria, responsable, sustentable y creemos que la legislación tiene que hacerse en función de la realidad científica y técnica. Lo que hemos visto del proyecto en desarrollo, tiene mucha similitud con la que se basó recientemente la legislación en Argentina, pero que difiere muy sustantivamente de aquella que rigen países modernos donde la minería se ha desarrollado y que nadie puede discutir que tiene estándares medioambientales de primer mundo, como puede ser el caso de Canadá y otros lugares”, aseguró.

Por lo tanto, agregó que “observamos con preocupación esa discusión”, ya que es importante cómo se legisle y que efectivamente se tenga en el centro la sustentabilidad. “También la importancia que tiene el desarrollo de la minería y que hoy día -con la tecnología disponible- es posible hacer una minería moderna, responsable y sustentable. Esa es la base sobre la cual tenemos que legislar en este país”, enfatizó.