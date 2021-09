Minera Escondida: precio del cobre compensó con creces la caída en la producción en primer semestre

Minería

El pago de impuestos creció casi 200%, totalizando US$ 918 millones, mientras la utilidad subió 167%.

El alza del precio del cobre registrado el primer semestre más que compensó la caída en la producción que tuvo Minera Escondida, el principal yacimiento del país, operado por BHP.

Según informó , la producción de cobre alcanzó un total de 496,0 mil toneladas, lo que implica una baja de 15% respecto del mismo periodo de 2020, cuando fue de 583,7 mil toneladas. Esto, por menores leyes del mineral y menos material alimentado a las plantas.

Sin embargo, la empresa detalló en un comunicado que los ingresos ordinarios sumaron US$ 4.954 millones, con un aumento de un 58% en comparación al mismo periodo del año 2020. Esto, porque el mineral rojo se cotizó en US$ 4,12 la libra, versus los US$ 2,49 la libra del período comparable.

En materia de costos (excluidos costos financieros netos), éstos sumaron US$ 2.054 millones, similar al año pasado.

Entre enero y junio, Minera Escondida reconoció impuestos a la renta y específico minero por un total de US$ 918 millones, un 199% más que en el año 2020. A ello se añade el pago de US$ 263 millones en impuestos por distribución de dividendos.

La ganancia neta del periodo fue de US$ 1.938 millones, con un alza de 167%.

BHP informó además los resultados de su unidad Pampa Norte, que agrupa Spence y Cerro Colorado. Ellas totalizaron una producción de 121,4 mil toneladas de cobre fino, lo que significó un incremento de 2% respecto a las 118,8 mil toneladas del mismo período del año anterior.

En Spence la producción fue de 92,8 mil toneladas, un alza de 14%, mientras que las ventas llegaron a US$ 830 millones, con un crecimiento de 76%, también impulsado por la mayor cotización del mineral. En Cerro Colorado se redujo en 23% la producción, totalizando 28,6 mil toneladas. Las ventas fueron por US$ 271 millones.