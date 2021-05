Minera que opera en Chile anuncia que pone en el congelador inversión de US$ 500 millones ante incertidumbre. Ahora mira proyectos en Argentina

Minería

Lundin Mining Corp, que recientemente gastó mil millones de dólares mejorando su operación de cobre en Chile, monitorea la redacción de la nueva Constitución para apostar por otro proyecto.

En una señal de los vientos políticos cambiantes de América del Sur, una minera está retrasando nuevas inversiones en Chile, mientras busca avanzar con un gran gasto en Argentina.

Lundin Mining Corp, que recientemente gastó mil millones de dólares mejorando su operación de cobre en Chile, monitoreará los posibles cambios en las reglas del país antes de proceder con una expansión subterránea estimada en US$ 500 millones allí, dijo el presidente Lukas Lundin. Al otro lado de los Andes, en San Juan, el grupo sueco-canadiense está en conversaciones con funcionarios argentinos sobre un proyecto multimillonario de cobre, plata y oro.

Reglas estables y favorables y depósitos gigantes han visto a Chile convertirse en el proveedor dominante de cobre mundial, mientras que la política volátil y poco ortodoxa de Argentina ha limitado el desarrollo de su vasta riqueza mineral. Esa brecha de riesgo puede estar a punto de reducirse después de que Chile eligiera una asamblea que coloca la redacción de una nueva Constitución en gran parte en manos de la izquierda, dejando a las minas vulnerables a reglas más estrictas. La votación del fin de semana también puede agregar impulso a un proyecto de ley para crear una de las cargas fiscales más pesadas de la industria.

La perspectiva de un entorno operativo más oneroso en Chile está haciendo que la industria se detenga justo cuando el mundo clama por más cobre en una incipiente transformación de energía verde. Para Lundin, se produce cuando la empresa finaliza los estudios sobre una expansión subterránea.

Te puede interesar: Bloomberg: Chile da a los alcistas del cobre otra razón para aplaudir

"Vamos a esperar y ver antes de poner demasiado dinero y estoy seguro de que todos los demás están haciendo lo mismo", dijo Lundin en una entrevista el martes. "Si hay demasiada incertidumbre en el próximo año, año y medio, obviamente no presionaremos el botón".

Los vientos en contra de la regulación en Chile provienen de los esfuerzos para abordar las desigualdades persistentes que provocaron el peor malestar social en una generación. Las tensiones se han visto exacerbadas por la pandemia y los precios récord del cobre. Sin duda, el proceso constitucional durará un año y las empresas mineras extranjeras tienen acuerdos de estabilidad que las protegen de cambios tributarios hasta al menos 2023.

"Los países quieren ingresos más altos, lo entiendo", dijo Lundin. "Pero si grava demasiado, es muy difícil reinvertir de nuevo".

Resultados 'espectaculares'

En Argentina, el grupo cuyas participaciones en los negocios de minería y energía en todo el mundo suman alrededor de US$ 4,3 mil millones, está buscando desarrollar depósitos que acaban de generar "algunos resultados de perforación espectaculares", dijo Lundin.

Josemaria Resources Inc. del grupo, dirigida por el hijo de Lukas, Adam, está negociando términos con las autoridades luego de presentar una evaluación de impacto ambiental y social en febrero. Otra unidad de Lundin está perforando el depósito Filo del Sol . El mayor de los dos proyectos de San Juan sería al menos tan grande como la mina Candelaria de Lundin en Chile y su construcción costaría entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones, dijo. Los funcionarios argentinos están "interesados" en que el proyecto avance, dijo.

Lundin conoce bien Argentina. Fue responsable del descubrimiento del depósito gigante Veladero ahora operado por Barrick Gold Inc.

También ha liderado muchas fusiones y adquisiciones a lo largo de los años. Pero a pesar de que existe un margen limitado para que los productores de cobre aceleren las expansiones de las operaciones existentes, tampoco hay muchos vehículos para consolidar en este momento.

Te puede interesar: No tan solo exportamos cobre: candidato peruano incluye royalty similar al que se discute en Chile como propuesta de campaña

"Si algo tiene sentido, definitivamente lo veremos, pero no veo que sucedan tantas fusiones y adquisiciones", dijo.

Las oportunidades limitadas de crecimiento de la oferta y los largos plazos de entrega para las nuevas minas son parte de la razón por la que Lundin dice que el ciclo ascendente del cobre podría prolongarse durante otra década.

Aún así, no quiere que los precios suban demasiado dadas las demandas que podrían generar. "Si el precio es así o un poco más bajo, es muy bueno para la industria dar estabilidad y potencia para poner en producción nuevos proyectos".