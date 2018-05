Ministro de Minería: “Queremos que Codelco se administre de forma óptima, para que reporte más recursos al Estado”

Minería

Con la mesa directiva completa, el exsenador por Atacama delinea los pasos a seguir respecto a la minera estatal.

Luego de completar la nominación del directorio de Codelco, el ministro de Minería, Baldo Prokurica analizó las principales tareas que se vienen para la empresa más grande del país.

- ¿Qué lectura hace de los nuevos miembros del directorio de Codelco?

- Que nosotros no vamos a usar las empresas del Estado para gente que está sin pega, en Codelco históricamente se puso a gente políticamente comprometida y la empresa pagó costos muy altos, esto no es un premio de consuelo, Juan Benavides tomó a Falabella y la transformó en una empresa internacional. Respecto a las mujeres había nombres en la lista, pero algunas no estaban disponibles, y otras simplemente no pasaban el filtro.

- ¿Cuál es el objetivo respecto al futuro de la minera?

- Queremos una empresa que se administre con la optimización de los recursos, de tal manera que le reporte más fondos al Estado y que sea un referente en temas de transparencia. Por mucho tiempo Codelco ha tenido una nube negra, siempre se habla de cosas raras, de recursos mal usados, eso se ha ido superando, pero las cosas siempre se pueden hacer mejor.

- ¿De qué va a depender la capitalización de parte del gobierno?

- Hay una actitud positiva para capitalizar, pero los proyectos deben ser vistos a fondo desde el punto de vista de la ingeniería, mirando los resultados de los estructurales que se han disparado y que además se han retrasado desde el punto de vista técnico. Vamos a exigir calidad en la ingeniería, pero también desde los reportes económicos.

- ¿Planean alguna revisión a los proyectos estructurales?

- No podemos decir una cosa por un lado y hacer otra por otro, el gobierno corporativo de Codelco es autónomo del gobierno de turno. Lo que podemos hacer es que en la junta de accionistas hacer este tipo de propuestas.

- ¿Cuál es la situación de Andina, proyecto estructural que fue postergado por esta administración?

- En el caso de Andina hay que pensar en una fórmula en que todos ganen, asegurar el tema del agua, que es crucial para el desarrollo humano y agrícola y también para el tema minero, pero además, generar fórmulas que traigan efectos de sinergias con lo que es un sólo yacimiento con los Bronces de Anglo American, uno de los yacimientos más grandes del mundo.

- ¿Se podría hablar de una alianza con Anglo American?

- Cualquier fórmula. Lo que hay que hacer es resguardar los intereses del Estado y hacer que la explotación de esa riqueza se haga de la forma más compatible con el medioambiente, con los intereses económicos, con sus trabajadores y con el entorno. Yo no digo que las diferencias estén superadas, pero se ha llegado a tal nivel la explotación, que hay un problema de necesidad de ambas partes de poder entenderse, es un matrimonio obligado, donde todos ganan.

- Con los retrasos de los proyectos, ¿se podrá llegar a la meta de mantener el 1,7 milón de toneladas anuales que tiene Codelco?

- Yo creo que sí, es una meta que hay que cumplir y forma parte de los compromisos, a pesar de los retrasos, la actual administración está haciendo una gestión que mira como objetivo eso.

- ¿Qué posición tiene respecto al posible desarrollo de una faena en Ecuador?

- Es un tema que Codelco ve con buena expectativa para el aumento de la producción, sin embargo, hay muchos desafíos aquí en Chile por cumplir y nos preocupa todo lo que está pasando desde el punto de vista de la estabilidad política en ese país. El interés del gobierno está porque a Codelco le vaya bien, pero en base a un buen contrato, donde la administración esté en manos de Codelco, además de asegurar que las inversiones tendrán certeza.

"Queremos que el conflicto por el litio se solucione lo antes posible"

Después del salar de Atacama, el de Maricunga es el segundo más importante del país, donde Codelco es la única empresa que cuenta con autorización para explotar litio. Sin embargo, se ha visto enfrentada a una disputa judicial con las demás empresas que están ahí.

- ¿Qué le parece el conflicto que hay en el salar de Maricunga?

- Queremos que el conflicto en Maricunga se solucione lo antes posible y que se ponga en movimiento, porque se augura que el litio tendrá un despegue muy importante en una primera etapa, pero después va a caer, por lo tanto si no partimos esta primera etapa, vamos a quedar rezagados no sólo en producción, sino que en la cadena de valor agregado.

La peor condición en que se puede encontrar la riqueza minera de Chile es debajo de la tierra, si no la ponemos en valor, no hay trabajo, generación de oportunidades, pago de impuestos, oportunidades para las empresas, todo mal.

- ¿A qué nivel de desarrollo apunta el gobierno?

- Aspiramos a no seguir exportando piedras, hacer todo lo que se pueda. Hace siete años traje a seis ingenieros de una empresa que estaba disponible de hacer baterías de auto en Copiapó, pero hay que caminar más rápido en subirnos a la cadena de valor.