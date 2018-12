Nadie sabe para quién trabaja: Entrada de Tianqi a SQM valorizó en US$ 140 millones sociedades ligadas a Julio Ponce

Minería

Además, la CMF determinó que actualmente no existe un accionista o grupo controlador que "pueda influir decisivamente en la administración de SQM".

Con la salida definitiva de Nutrien de la propiedad de SQM- que se concretó hoy con el remate del 24% de las acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago- se marca el fin de una era y comienza otra, con los chinos de Tianqi compartiendo la empresa con Julio Ponce Lerou.

Se podría decir que la relación entre los nuevos socios no partió de la mejor forma, ya que las sociedades cascadas con las que Ponce es el máximo accionista de SQM objetaron el acuerdo en el TDLC al que llegó Tianqi con la FNE y que le permitía la empresa asiática entrar a SQM, No suficiente con ello, escalaron su rechazo hasta el Tribunal Constitucional (TC), sin tener el apoyo para frenar la llamada la operación de casi US$ 4.070 millones.

Pero finalmente nadie sabe para quién trabaja. Y es que la entrada de un nuevo accionista a la productora de litio resultó ser un impulso para el papel de SQM, lo que indirectamente benefició a Ponce, ya que se valorizaron la inversión que él tiene en la empresa.

Considerando las acciones de SQM que el grupo Pampa tiene informadas a la Comisión para el Mercado Financiero es que las sociedades con las que Julio Ponce Lerou invierte en SQM se valorizaron en US$ 140 millones considerando el alza de 3,8% de la serie B y de 3,39% de la serie A.

Directamente en SQM, Ponce invierte por medio de Pampa Calichera, Potasios y Global Minning.

CMF se pronuncia

Otro hecho que marca la jornada para SQM es que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) determinó que considerando la actual distribución de las acciones "no existe un accionista o grupo de accionistas con un mismo controlador que pueda influir decisivamente en la administración de SQM".

Con esto, el regulador zanja la disputa y determina que el grupo Pampa no tiene el control sobre la empresa.