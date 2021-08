Negociaciones colectivas en la minería: se activa la primera huelga y los ojos ahora se centran en Escondida

Minería

A su vez, los sindicatos de División Andina y Escondida acordaron extender sus mediaciones.

Este martes a las 8:00 hrs. partirá la huelga de 320 trabajadores ligados a la Minera Caserones luego que fracasara la negociación colectiva bajo el proceso de mediación de la Dirección del Trabajo (DT) con Lumina Copper Chile.

Hasta la mañana de este lunes el Sindicato de Trabajadores Minera Lumina Copper Chile Mina Caserones y la empresa estuvieron en intensas conversaciones, pero -según dijo la organización en un comunicado- la compañía no habría mejorado la oferta y los colaboradores votaron a favor de la paralización.

"No ha sido posible llegar a un acuerdo, toda vez que la empresa ha manifestado que no tiene más presupuesto en esta negociación, por tanto, no está en condiciones de entregar una nueva oferta que modifique lo ya ofrecido en cuando a reajustes de sueldos y aumento de bonos y beneficios", explicó el sindicato de Caserones a sus socios en un comunicado interno.

Una fuente ligada a la asociación sindical reveló que los trabajadores están molestos, porque la compañía cerró las puertas para zanjar disputas internas que existían desde antes entre ambas partes. "No nos queda otra opción de hacer efectiva la huelga", expresó.

Caserones tiene tres organizaciones de trabajadores, una de ellos es de supervisores. En abril había cerrado de forma exitosa un proceso con el Sindicato N°1, de 252 integrantes.

La importancia de este desenlace radica en que se da en paralelo al cierre de proceso de mediación que están llevando otras dos compañías mineras, entre todas suman 3.500 trabajadores.

La primera es Minera Escondida, que tras intensas negociaciones trabajadores y empresa acordaron solicitaron a la Dirección del Trabajo extender la mediación hasta este martes.

Con un poco más de margen se encuentra Codelco, ya que los tres sindicatos de la División Andina apoyaron una extensión de dos días en la mediación, los que servirán para votar una nueva propuesta.

El Sindicato Industrial de Integración Laboral (SIIL) y el Sindicato Unificado de Trabajadores (SUT) que actúan en conjunto tendrán hasta el miércoles plazo para evaluar un alternativa diferente. Mientras que el Sindicato Unión Plantas (Suplant) tiene un día de desfase, pero está siguiendo los mismos pasos que sus pares para tomar decisiones.

El desempeño de Caserones

Desde que inició sus operaciones en Caserones en 2014, Lumina Copper ha tenido problemas con su desempeño ya que en ese tiempo el precio del cobre y las condiciones climáticas más duras impidieron que tuviera resultados positivos.

La firma de capitales japoneses invirtió unos US$ 4.200 millones para levantar la faena, pero para salir adelante tuvo que rediseñar su organización interna entre 2015 y 2016, y después reestructurar su carga financiera para saldar sus deudas y tratar de lograr un equilibrio económico.

Al cierre de 2020, Caserones tuvo un retroceso de 10% en sus ingresos que totalizaron US$ 827 millones. Asimismo, registró pérdidas por US$ 768 millones en diciembre, producto de un castigo de US$ 658 millones.

Esta semana podría haber novedades sobre

un proceso anticipado en la División El Teniente

Este jueves podrían salir novedades respecto de la posibilidad de adelantar la negociación colectiva en la División El Teniente de Codelco, ya que hace varias semanas que se viene avanzando en conversaciones.

En esta faena, el contrato colectivo de cinco sindicatos (Caletones, El Teniente, Nº7, Nº5, Sewell y Mina Unificado) vence el 31 de octubre. Involucran alrededor de 3.345 trabajadores.

Aunque los procesos de negociaciones entre los sindicatos y las empresas siempre tienen lógicas internas, uno de los factores que puede determinar la postura de las organizaciones son los resultados que se den en el resto de las negociaciones colectivas de la industria, como Escondida, Caserones y la misma División Andina.

De acuerdo a una fuente ligada a los colaboradores, habrá un "efecto dominó", sobre los grupos sindicales.