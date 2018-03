Nelson Pizarro: “Sería positivo que (a Codelco) lo encabezara alguien de adentro”

Minería

En la búsqueda por un nuevo nombre como presidente ejecutivo de la estatal, el ministro de la cartera, Baldo Prokurica, no descartó que el actual presidente se mantenga al frente de la empresa.

En plena búsqueda de la nueva cabeza de Codelco se encuentra el gobierno del presidente Sebastián Piñera por estos días.

A los tres miembros del directorio que deben ser reemplazados en mayo próximo, incluido el presidente de la mesa, Óscar Landerretche, se suma el nombre del mandamás de la compañía, Nelson Pizarro, del cual aún no existe definición se continuará o no como presidente ejecutivo.

En medio de una visita que realizaron las nuevas autoridades a la división El Teniente, con el ministro Baldo Prokurica y el subsecretario Pablo Terrazas a la cabeza, el exsenador por Atacama confirmó que Nelson Pizarro está dentro de las opciones que barajan para seguir liderando la cuprífera.

"No descartamos que siga, Nelson Pizarro tiene historia en la minería chilena y capacidades que quedaron demostradas en esta administración, no lo hemos conversado, no está decidido en qué opción, pero él reúne muy buenas condiciones", señaló el ministro.

La autoridad agregó que los futuros representantes de Codelco están siendo sondeadas por el gobierno de manera transversal y explicó que el perfil que están buscando. "Debe tener dos condiciones, ser un conocedor y experto del mundo minero, pero también, en el contacto con la gente y los trabajadores, porque esta empresa tendrá 15 negociaciones colectivas este año".

El actual presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, fue escueto en explicar que respecto a su posible sucesor "es una noticia que está en desarrollo", eso sí agregó que sería mejor para la compañía que el próximo presidente salga de adentro. "Codelco necesita la continuidad de los planes estratégicos en desarrollo y sería más positivo que lo encabezara alguien de adentro", señaló.