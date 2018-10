No todo está dicho: TDLC aprueba acuerdo de FNE con Tianqi por SQM, pero se puede impugnar

Minería

Tras ser notificada de la decisión del tribunal, la china confirmó que el cierre de la operación será el último trimestre de este año.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) finalmente decidió aprobar el acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi por la compra del 24% de la propiedad de SQM.

En el acuerdo, la compañía de capitales chinos adoptó una serie de compromisos para mitigar efectos previstos sobre la libre competencia en caso de concretarse la adquisición de parte de la propiedad del principal productor de litio en Chile.

Entre ellas está que los directores de Tianqi no participarán ni formarán parte de comités, de la administración o instancias de decisión relacionadas con el litio en SQM, salvo nominación por directores independientes; y que la china no solicitará acceso a información comercialmente sensible de SQM.

De todas formas no está todo cerrado. Y es que la resolución puntualiza que la aprobación del acuerdo "no impide que terceros con interés legítimo, que estimaren que los hechos sobre los que versa este acuerdo afectan la libre competencia, puedan presentar las acciones que en su concepto procedan".

Abogados de la plaza comentan que lo señalado por el TDLC establece que el fallo es vinculante para las partes del acuerdo, no obstante, eso no impide que sea impugnable por terceros. Con ello, indican que no es descartable que incluso se pueda presentar una demanda.

Lo anterior fue reafirmado por el abogado Cristián Reyes, del Estudio Bravo, y que participó en la causa con Conadecus. El profesional indicó que la resolución se puede impugnar mediante un recurso de reposición ante el mismo Tribunal "y que, por tanto, es poco probable que produzca un cambio de lo resuelto".

De todas formas, Reyes sostuvo que se puede evaluar un eventual recurso de queja en contra del TDLC, el cual se debiera presentar ante la Corte Suprema.

"No se descarta, por tanto, la posibilidad que alguno de los que no están de acuerdo con el fallo, presenten una demanda ante el mismo TDLC", dijo.

Reacciones de Tianqi y FNE

Una vez notificados, la firma china señaló que "la resolución confirma que el acuerdo extrajudicial resguarda la libre competencia al mismo tiempo que asegura que las mejores prácticas de gobierno corporativo se pongan en práctica en SQM en el momento en que Tianqi ingrese a la compañía como accionista minoritario". Acto seguido agregó que con este acuerdo todos los accionistas se beneficiarán.

La empresa, a su vez confirmó que la operación se cerrará en el último trimestre del 2018.

Por su parte, el fiscal Nacional Económico (S), Mario Ybar, destacó que "el Tribunal coincidió con la evaluación de la Fiscalía en cuanto a que las medidas establecidas en el acuerdo se hacen cargo de forma efectiva y proporcional de los eventuales riesgos competitivos que esta operación implica para el país, limitando el flujo de información comercial sensible entre Tianqi y SQM".

El proceso

Para la revisión de este pacto, el TDLC citó a una audiencia el pasado 13 de septiembre, donde las sociedades cacadas con las que de Julio Ponce Lerou es el máximo accionistas de SQM (Pampa Calichera, Potasios de Chile e Inversiones Global Mining) y la propia empresa, plantearon su total rechazo al acuerdo. A esto se sumó la desaprobación de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) y el economista Manuel Cruzat Valdés. Mientras, la FNE, Tianqi y Nutrien, lo defendieron.

SQM fue uno de los opositores más duros en la cita, asegurando que tener a un competidor como accionista importante presenta riesgos para la libre competencia. Sin embargo, un día después de los alegatos, continuó la controversia, ya que Nutrien –en un comunicado- anunció que estaba evaluando todas las acciones posibles dadas la intención de SQM para impedir la operación.

