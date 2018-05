Minería Nutrien se desprende de paquete accionario de SQM-B avaluado en US$ 1.000 millones Las AFP están mirando la operación. En febrero volvieron a invertir en la minera no metálica a un precio mayor al que se encuentra hoy la acción. Nutrien terminó con el misterio. Ayer, la exPotash Corp informó el mecanismo mediante el cual se desprendería de las acciones que le quedaban en SQM, las que debe vender antes de marzo de 2018. La empresa informó que pondrá en venta en la Bolsa de Santiago 20.166.319 de acciones de la serie B de la minera, con el objetivo de atraer a inversionistas chilenos, compradores institucionales calificados y otras personas no estadounidenses. La operación cuenta con la condición en que no se venderá a nadie que se convierta en dueño beneficiario de más de 5% de la firma. Ayer, la acción de SQM-B cerró en $ 31.985, luego de que anotara un retroceso de 0,62%. Se espera que la operación ronde los US$ 1.000 millones, considerando la valorización del paquete al precio y dólar de ayer. El libro de órdenes se abrió ayer a las 14:00 horas y se cerrará el jueves. Ese día por la tarde, Nutrien se reunirá con los bancos de inversión que la están asesorando en esta venta, Banchile y BTG Pactual, y fijarán el precio de venta, el que se dará a conocer el viernes por la mañana. El factor que determinará el valor, afirman cercanos al proceso, será el de lograr el mayor rédito posible para la empresa norteamericana. La Bolsa de Comercio de Santiago acogerá desde las 9:15 horas la subasta, instancia donde se definirán a los inversionistas que se adjudicaron las respectivas partes del paquete en venta. De acuerdo a conocedores del proceso, no hubo la necesidad de llevar a cabo un road show para dar a conocer las eventuales virtudes de exponerse a la minera no metálica, ya que, dicen, es una firma muy conocida por el mercado. El interés de las AFP Quienes están mirando de cerca la operación son los inversionistas institucionales, entre ellos las Administradoras de Fondos de Pensiones. Una alta fuente de la industria dice que el interés de las AFP por participar o no de la compra de acciones de SQM-B estará marcada por el precio final de venta, dado que los títulos están en un nivel que puede ser considerado alto. En febrero, las gestoras volvieron a invertir en esta serie de la minera, por un monto cercano a los US$ 18,9 millones, luego de casi tres años de ausencia en la firma ligada a Julio Ponce Lerou. Durante ese mes, el precio promedio del título de la minera fue de $ 32.132,71, lo que equivale a $ 147,71 más que el valor con que terminó ayer SQM-B. La opinión del mercado es positiva respecto de la operación que puso en marcha Nutrien. En el departamento de Estudios de Renta 4 recomendaron participar de la subasta “pues consideramos que el precio de mercado actual ya ha evidenciado un fuerte ajuste, precisamente a la espera de este remate”, indican en un informe. El precio objetivo que la corredora de origen español puso sobre la acción es de $ 41.000. “Si se colocan las 20.166.319 acciones serie B, a un precio de $ 31.500 cada una y considerando un tipo de cambio de $ 630 por dólar, el remate recaudaría poco más de US$ 1.008 millones”, agregan en el reporte, a la vez que añaden que un inversionista que entra a la propiedad de SQM-B a $ 31.500 por papel, obtendría una rentabilidad de 30,2%. Noticias Relacionadas Minería Canadiense Nutrien ofrecerá en la bolsa local todas sus acciones Serie B de SQM Minería Benavides se estrena en Codelco y abogados ven difícil revertir nombramiento Minería Trabajadores del Cobre critican al gobierno por designación de Benavides en Codelco

