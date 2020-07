Pese a un efecto precio negativo, Codelco sube la entrega de excedentes al Estado

Minería

Empresa informó resultados del primer semestre, donde registrará un aporte de US$ 380 millones para el Fisco, explicado por mayor continuidad operacional y menores costos, entre otros factores.

Pese a registrar un efecto negativo por el precio del cobre, Codelco informó este viernes que su entrega de excedentes al Estado subió 20% el primer semestre, totalizando US$ 380 millones.

Según explicó en un comunicado, esto se debe a la “mayor continuidad operacional, los menores costos y una mejor gestión en procesos”, lo que fue contrarrestado por un menor precio del cobre (US$ 2,48 la libra en 2020 contra US$ 2,80) y una mayor depreciación por el nivel de inversiones.

La producción de cobre llegó a 744 mil toneladas de cobre fino, 4,7% más que en el mismo período de 2019. Vale recordar que el inicio del año pasado estuvo marcado por la menor elaboración del mineral, producto de episodios climáticos que tuvieron su efecto en la operación.

La generación de Ebitda fue de US$ 1.881 millones, lo que se compara con los US$ 1.590 millones del mismo período del año anterior. De ellos, US$ 223 millones se explican por menores costos.

El costo directo (C1) tuvo una baja considerable de 9% al alcanzar 129,9 centavos de dólar la libra, explicado “por la mayor continuidad operacional de nuestras fundiciones, lo que mejoró la cartera de productos de la estatal; la mayor producción; el aumento en la venta de subproductos, como el molibdeno; y, el efecto positivo de un dólar más alto”.

Proyectos y Covid-19

Respecto al Covid-19, en una presentación, la empresa detalló las medidas que ha tomado desde el 15 de marzo. En un comunicado, la estatal dijo que “los principales proyectos de desarrollo de la corporación no han visto afectadas sus fechas proyectadas de inicio de operación a pesar de la detención temporal ocurrida en algunos contratos para minimizar el riesgo de contagio en las faenas”.

La empresa detuvo temporalmente la construcción de sus proyectos estructurales y de desarrollo por la crisis sanitaria, con el fin de contener el número de personas en las faenas, recordó.

De este modo, Chuquicamata Subterránea, tiene un 99% de progreso en el primero de sus tres niveles bajo tierra, y Nuevo Nivel Mina (Andes Norte, Diamante y Andesita) avanzó 61%.

La construcción de Traspaso Andina completó un 87%, pero tuvo una detención total en abril y se reactivó, con el ingreso gradual de dotaciones, entre mayo y junio.

“Los estrictos protocolos implementados tuvieron como primera prioridad no exponer a los trabajadores y trabajadoras, asegurándonos de entregarles todas las condiciones sanitarias para proteger su salud y la de sus familias. El segundo objetivo fue mantener la continuidad operacional, de modo de generar excedentes para Chile, porque sabemos que para salir de la crisis económica que está provocando esta pandemia se requerirán los recursos de Codelco”, dijo en el comunicado el presidente ejecutivo, Octavio Araneda.