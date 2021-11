Presidente ejecutivo de Anglo American dice que no hay interés en reducir inversión en Chile, pero reconoce que puede ser "más difícil si se va muy lejos con los cambios"

Minería

Aaron Puna también indicó que en el proyecto de Los Bronces Integrado están "absolutamente seguros que no tendrá un impacto negativo en los glaciares".

En medio de la carrera presidencial, el trabajo que se está desplegando para elaborar una nueva Constitución y la discusión que aún está latente respecto al royalty minero en el Congreso, el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Aaron Puna, sinceró cómo están mirando estos procesos para proyectar sus inversiones en el país.

"Lo que no puede cambiar es nuestro compromiso con Chile. Entendemos que hay desafíos y que hay maneras en que la industria minera puede contribuir a hacer frente a esos desafíos, pero tenemos que ser muy cuidadosos para encontrar el balance adecuado", aseguró ayer el ejecutivo, en el marco del programa "Comunidad Cobre", espacio creado por Anglo American y que es transmitido a través de sus redes sociales.

En su reflexión, reconoció que si se va muy lejos con los cambios, la inversión en el país se tornará difícil. Sin embargo, recalcó que no quieren esto como compañía, ya que "nos gusta Chile, tenemos excelentes activos, gente y vemos un gran futuro para Chile".

Pero, enfatizó: "Finalmente tiene que tener un equilibrio correcto. Con todos los desafíos, a estas alturas, realmente no hay ningún interés en reducir la inversión ni el desarrollo".

Consultado por la oposición que enfrenta el proyecto Los Bronces Integrado por parte de grupos ambientalistas, Puna insistió en que es un proceso en el que están "absolutamente seguros que no tendrá un impacto negativo en los glaciares y en las superficies".

Si es aprobado, dijo, "sería fantástico para nosotros como negocio, pero también fantástico para Chile, porque estaríamos demostrando una nueva manera de explotar que nos lleva hacia el futuro". En caso de no tener la venia de las autoridades, indicó que tienen que respetar las decisiones y aprender de ello como industria.

En la actividad, el gerente de impacto sostenible de Anglo American, Leonel Sierralta, también profundizó en el proyecto que hoy está en tramitación ambiental. Sobre las fechas para el inicio de su actividad, señaló que primero debe aprobarse la iniciativa y este proceso aún está en curso.

"No hay todavía luz verde. Hemos recibido informes conformes de varios servicios públicos, pero todavía el proyecto no comienza porque no tiene la autorización ambiental al respecto. Y estamos en proceso de obtenerla, esperamos, en las próximas semanas o meses", sostuvo.

Sierralta añadió que la primera ventana de tiempo es la de la formalidad administrativa de aprobar el proyecto y esa esperan que ocurra dentro del último cuatrimestre del 2021 o el primer cuatrimestre del 2022.

Desde la compañía aclararon además que, aún teniendo los permisos correspondientes, también necesitará la aprobación interna del directorio de la compañía para dar luz verde a la inversión.

Acciones frente a la sequía

Otro tema que abordó Puna es la sequía y las acciones que están implementando para minimizar el impacto en sus operaciones. Al respecto, reconoció que "la sequía ha continuado probablemente a niveles que nunca esperábamos que llegaran".

Según explicó, están haciendo las cosas diferentes. Por ejemplo, en este momento, están reciclando 80% del agua, han reducido la toma de agua fresca en un 50% aproximadamente, y están utilizando mucho más de lo que llaman "aguas gris" que corresponde a la descarga de las ciudades.

Eso sí, adelantó que a largo plazo también tienen planes para el agua desalinizada: "Estamos trabajando con eso y lo vamos a seguir haciendo para poder aliviar el agua fresca para el uso que debe ser que es el consumo humano".

El futuro de la minería

Puna también ahondó en cómo ve el futuro de la minería. Para el ejecutivo, hay muchas maneras en que esta actividad puede impactar a la sociedad de manera positiva. "La minería del pasado ha estado algo desconectada de la sociedad y creo que ahora estamos avanzando, moviéndonos en una dirección mucho mejor, en el futuro habrá una armonía completa", estimó.

Y agregó que el futuro de la minería es "inteligente", impulsado por la tecnología, mucho más digital: "La minería en el futuro definitivamente requerirá otro tipo de habilidades, otra mentalidad y vamos a trabajar muy diferente. Los equipos serán diferentes, será muy fascinante ver el futuro, muy diferente a lo que hemos visto en los últimos 100 años".

En estos esfuerzos, dijo que "Chile tiene una fantástica oportunidad para ser una de las ocho operaciones (de Anglo American en el mundo) que serán carbono neutral para 2030". "El hidrógeno verde será fundamental", afirmó, destacando cómo la minera está desarrollando en Sudáfrica la primera flota de camiones mineros impulsados con hidrógeno y cómo esto podría convertirse en una gran oportunidad para el mercado en Chile.

En esa línea, sobre la decisión de renunciar a cualquier desarrollo futuro de actividades productivas en las propiedades mineras de las que es titular en la zona del río Olivares, en la cordillera de la Región Metropolitana, y apoyar así a la creación de un parque nacional en la zona, precisó que éste último es público, pero que la motivación "no fue la presión pública de manera alguna sino que era simplemente trabajar con la gente que está establecida en el parque y decirle cómo podemos apoyar".