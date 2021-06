Producción de Escondida baja en el primer trimestre, pero ingresos asociados a ventas suben por mayor precio del cobre

Minería

Además, la empresa contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por US$ 430 millones.

BHP informó hoy martes que la producción de cobre de Escondida en los primeros tres meses de este año alcanzó un total de 256.227 toneladas, compuestas por 209.592 toneladas de cobre contenido en concentrados y 46.635 toneladas de cátodos de cobre, representando una reducción de 14% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando la producción fue de 297.219 toneladas.

Según informó la minera en un comunicado, la disminución en la producción se debió principalmente a la menor ley de alimentación a plantas y a la menor cantidad de mineral enviado a lixiviación, dado que durante la contingencia por la pandemia del Covid-19 se ha priorizado la alimentación a plantas concentradoras.

Sin embargo, se reportó que los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$ 2.384 millones, lo que representó un aumento de 88% en comparación al mismo período de 2020. Esto se debió -explicó la firma- principalmente al mayor precio del cobre.

En medio de la discusión por el royalty minero, entre enero y marzo, Minera Escondida contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$ 430 millones, 408% más que en 2020. A ello se añade el pago de US$ 121 millones en impuestos por distribución de dividendos.

Mientras, los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$ 967 millones, cifra muy similar a la del mismo período del año pasado y el resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$ 1.417 millones, un alza de 370%. En tanto, la ganancia neta del periodo, en consecuencia, fue de US$ 974 millones, 411% mayor a la obtenida en igual período de 2020.

En el escrito, la minera recalcó que "estos positivos resultados fueron posibles gracias al cuidado de la salud y seguridad de todos los equipos de Escondida, que han demostrado una enorme capacidad para enfrentar el desafío de la crisis sanitaria por Covid-19". "Ello nos ha permitido mantener la continuidad de la operación, los niveles de producción y nuestro aporte a la economía de la región y del país", añadió.

Spence y Cerro Colorado

Un total de 52 mil toneladas de cobre fino produjo el primer trimestre Pampa Norte, la unidad de negocios de BHP que reúne a Spence, ubicada en la Región de Antofagasta, y Cerro Colorado, en la Región de Tarapacá. La cifra significó una disminución de 19,1% respecto a las 64.300 toneladas del mismo periodo del año anterior.

La producción de cobre de Minera Spence en el primer trimestre alcanzó un total de 38.100 toneladas de cobre fino. La cifra es 13% menor a la de 2020, cuando la producción fue de 43.900 toneladas, principalmente debido a la disminución natural de la ley, lo que fue parcialmente compensado por el inicio de operaciones de la planta concentradora.

Asimismo, los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$ 291 millones, lo que representó un aumento de 23%, debido principalmente al mayor precio del cobre.



Entre enero y marzo Spence contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$ 30 millones, 47% más que en el mismo período de 2020, lo que se explica por el aumento de los ingresos.



Por su parte, la producción de cobre de Cerro Colorado en el primer trimestre logró un total de 13.900 toneladas de cobre fino, 32% menos que en el mismo período de 2020, cuando la producción fue de 20.400 toneladas. Esta disminución, dijo la minera, se debió a la menor cantidad de mineral procesado, como consecuencia del plan de ajuste para lograr una operación económicamente viable hasta el término de operaciones en 2023.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$ 119 millones, lo que representó un aumento de 24% en comparación al mismo periodo del año pasado, también motivado principalmente al mayor precio del cobre.



Entre enero y marzo Cerro Colorado no contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero debido a que se encuentra en situación de pérdida tributaria.