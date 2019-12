Producción de Escondida disminuyó a septiembre por menor ley de cobre esperada

Minería

Ingresos cayeron un 12% en comparación al mismo periodo de 2018 y se situaron en los US$ 5.094 millones.

Escondida, la mayor productora de cobre del mundo reportó que la producción del metal fue de 870.970 toneladas entre enero y septiembre de 2019, lo que representó una caída de 8,4% respecto a las 950.889 toneladas métricas producidas en el mismo periodo de 2018, principalmente debido a la menor ley de cobre, conforme a lo esperado.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas llegaron a US$ 5.094 millones, lo que representó una disminución de un 12% en comparación al mismo periodo de 2018. Esto fue principalmente como consecuencia del menor precio (US$ 2,74 /lb versus US$ 3,01/lb) y la menor producción.

Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$ 3.470 millones, un 6% más bajos.

El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$ 1.652 millones, lo que representó una disminución del 21%, debido al menor precio y menor producción.

Entre enero y septiembre Minera Escondida contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$ 476 millones, un 25% menos que en el mismo periodo del año 2018. Esta disminución en los impuestos para el 2019 es producto principalmente de los menores resultados tributarios por actividades de la operación.

La ganancia neta del periodo, en consecuencia, fue de US$ 1.063 millones, un 20% menor.