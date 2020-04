Producción de Escondida disminuyó en 4,4% el año pasado por menor ley de cobre

Minería

En materia impositiva, en 2019 contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$ 509 millones, un 36% menos que en el año previo.

La australiana BHP informó este miércoles que la esperada caída en la ley de cobre provocó un 4.4% de menor producción de Escondida en el período enero-diciembre de 2019, en comparación con el año 2018. En tanto, las ganancias e impuestos disminuyeron en un 34% y 36% respectivamente.

Según detalló la minera a la Comisión para el Mercado Financiero en sus resultados al cuarto trimestre de 2019, la producción de cobre fue de 1.187.816 toneladas, compuesta por 937.659 toneladas de cobre contenido en concentrados y 250.157 toneladas de cátodos de cobre, representando un 4.4% de menor producción con respecto a las 1.242.687 toneladas métricas producidas en el año 2018. Esto, principalmente debido a la menor ley de cobre, conforme a lo esperado.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas fueron US$ 7.120 millones, lo que representó una disminución de un 6% en comparación al mismo período del año 2018, principalmente como consecuencia del menor precio (US$ 2,72 /lb versus US$ 2,96/lb) y la menor producción. Mientras, los costos -excluidos costos financieros netos- fueron de US$ 5.373 millones, un 8% más que en el mismo tramo del año 2018.

En tanto, el resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$ 1.784 millones. Esto reflejó una disminución del 32% debido mayoritariamente a la provisión de US$662 millones vinculada a la cancelación de un contrato de energía en base a carbón, como parte del cambio a un abastecimiento 100% de energía renovable, y también al menor precio y menor producción.

En materia impositiva, en 2019 Minera Escondida contabilizó impuestos a la renta e impuesto específico minero por un total de US$ 509 millones, un 36% menos que en el año 2018. "Esta disminución en los impuestos para el 2019 es producto principalmente de los menores resultados tributarios por actividades de la operación", indicó.

La ganancia neta del período, en consecuencia, fue de US$ 1.116 millones, un 34% menor a la obtenida en igual período de 2018.

La minera también dio cuenta de las medidas decretadas por el gobierno para combatir el coronavirus en el país. A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la compañía indicó que sus operaciones "no han tenido efectos significativos en su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, de producción o de venta". Lo anterior, agregó, "se entiende sin perjuicio del impacto en la demanda mundial de cobre, lo que ha significado una disminución en el precio, que es público conocimiento".

Asimismo, recalcó que, a partir de esta fecha, no es posible estimar los posibles impactos que el desarrollo de esta situación podría tener en el futuro.