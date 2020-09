Producción de Minera Escondida sube en la primera parte del año, pero no así sus ingresos

Minería

Los gastos fueron de US$ 2.047 millones, un 14% menores a los del mismo periodo del año 2019 y las ventas fueron de US$ 3.136 millones, lo que representó una disminución de un 11%.

La producción de Escondida en el primer semestre de 2020 aumentó en un 5,11% en comparación con el mismo período del año pasado debido, principalmente, al mayor procesamiento de material. En tanto, las ganancias operacionales e impuestos disminuyeron en un 7% y 9%, respectivamente.

La producción de cobre fue de 599.057 toneladas, compuesta por 463.895 toneladas de cobre contenido en concentrados y 135.162 toneladas de cátodos de cobre. Esto representó un 5,11% de más producción con respecto a las 569.960 toneladas producidas en el mismo periodo del año 2019. El aumento se debió, principalmente, al mayor procesamiento de material, conforme a lo planificado.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas fueron de US$ 3.136 millones, lo que representó una disminución de un 11% en comparación al mismo periodo del año 2019. Esto se debió, principalmente, al menor precio del cobre (US$ 2,49/lb versus US$ 2,80/lb), que fue parcialmente compensado por la mayor producción.

El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$ 1.101 millones, lo que representó una disminución del 7%, debido al menor precio, que fue parcialmente compensado por la mayor producción.

La ganancia neta del periodo, en consecuencia, fue de US$ 725 millones, un 5% menor a la obtenida en igual período de 2019.