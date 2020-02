Prokurica y caso seguros: "Todos los contratos de los que se refiere esta investigación son firmados en otras administraciones y no en la actual"

Minería

Además, el ministro de Minería abordó el precio del cobre en medio del Coronavirus, asegurando que, si bien es cierto se está pasando un período complejo de la economía mundial, "este cuadro no será permanente".

En medio de la intensa disputa que mantiene Codelco con Chilena Consolidada por el caso seguros, que involucra a trabajadores de la cuprífera, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, volvió a referirse a la disputa al ser consultado, asegurando de entrada que la situación está en manos de la Justicia y haciendo una clara defensa a la actual administración de la estatal.

"Es un proceso que se inició por una denuncia y una querella presentada por Codelco de una investigación que hizo Cochilco que ha recuperado la capacidad de fiscalizar y siempre –y esto quiero dejarlo muy en claro-en todos los contratos de los que se refiere esta investigación son contratos firmados en otras administraciones. No en esta administración", sostuvo en un punto de prensa tras abordar detalles de lo que será la próxima Feria Internacional Expomin 2020.

Prokurica destacó que "esta administración de Codelco es la que ha presentado las querellas y la que ha ido a tribunales para determinar primero si hay responsabilidades y en segundo lugar para aplicar las sanciones que corresponda".

El secretario de Estado también abordó la crisis social que enfrenta al país desde octubre y los eventuales impactos de ésta en el sector, recalcando que las inversiones en materia minera son generalmente de largo plazo. Y sentenció: "Una situación que vive el país, por importante que sea como la que ha ocurrido el 18 de octubre, no empaña lo que es una historia de un país que ha tenido reglas claras y de largo tiempo históricamente".

Según añadió, sin lugar a dudas lo ocurrido en el país afecta en esta materia, pero Chile sigue siendo un país atractivo para invertir en minería y es un país confiable. "Lo que hacemos con Expomin y con la labor del gobierno es recuperar la normalidad, porque de esa manera se puede recuperar la inversión y se pueden generar los recursos que permitan financiar los compromisos que ha tomado el gobierno", dijo.

Eso sí, reconoció que "siempre hay impactos". "La minera no vive en una cápsula, pero creemos que la minería es un eje fundamental para resolver los problemas que se están reclamando y que hay que financiar", dijo.

Consultado por el precio del cobre en medio del Coronovirus, recordó que el año pasado había señalado que las normas del mercado del cobre (oferta y demanda) no es la que estaban primando en el resultado final que es el precio, porque los stocks de cobre estaban muy bajos. "Ayer yo decía que producto de los problemas internos que tiene China ha aumentado el stock de cobre en la Bolsa de Shanghai porque no han podido distribuir al interior de China producto que ellos han prohibido el tránsito entre ciertas provincias (...). Entonces, a pesar de que las fechas anteriores al virus habíamos llegado a US$ 2,83 la libra, apareció este tema y esto ralentizó economía china", explicó.

Sin embargo, a juicio de Prokurica, "este cuadro no es permanente". "Podría durar un mes o un par de meses, pero no va a ser el promedio del año completo", sostuvo. Y agregó que, si bien es cierto se está pasando un período complejo de la economía mundial, esto no debiera durar mucho tiempo y habrá una recuperación sobre todo por las medidas especiales anunciadas por el gobierno chino.

Expomin: 29 países confirmados

Celebrando los 30 años de Expomin, la nueva versión de este evento que se realizará entre el 20 y 24 de abril, contará con más de 1.300 expositores y la participación de 35 país. En esta oportunidad, el invitado especial es Estados Unidos.

"Expomin es una oportunidad para poner a Chile en los ojos del mundo entero y estamos tomando ésta como una gran oportunidad para también los proveedores, startup chilenos, que son a nuestro juicio una fórmula para exportar inteligencia y exportar servicios como está ocurriendo con la experiencia que tenemos en Perú en donde 20% de las empresas proveedoras de la minería peruana –Perú es uno de los países emergentes más importantes en materia minera- son empresas chilenas", sostuvo Prokurica.

Mientras, el gerente general de Expomin, Francisco Sotomayor, reconoció que ésta es una Expomin "desafiante, quizás no como otras, producto de muchas cosas que han ocurrido, pero estamos muy satisfechos porque el nivel de confirmación de empresas ha sido bastante satisfactorio". "Estamos con más del 80% ya de los espacios vendidos. De los 35 países que esperábamos originalmente tenemos ya 29 confirmados y los otros pronto están próximos a resolverse. Estamos bien esperanzados y optimistas", afirmó.