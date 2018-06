¿Quién es Eugenio Ponce?

Minería

"Me voy con enorme satisfacción de una carrera muy plena en logros profesionales y humanos", así finalizaba la carta de despedida de Eugenio Ponce el pasado 27 de abril, la misma que leyó en su última intervención como presidente de SQM, en un hecho histórico que -al menos hasta ese momento- marcaba su alejamiento y el de todo el clan familiar de la compañía, sumándose a la retirada de Julio Ponce, que ya lo había hecho con anterioridad obligado por las exigencias del exvicepresidente ejecutivo de Corfo, para viabilizar el acuerdo por el salar de Atacama.

Hasta ese momento nada hacía prever que después de dos meses, volvería con camas y petacas a instalarse en la minera, pero esta vez en un rol de asesor estratégico, al igual que la figura de su hermano.

Internamente nadie duda de su expertise en materia comercial y operacional, de ahí -justifican algunos- la unanimidad del directorio para aprobar su vuelta al negocio.

De hecho, el mismo Patricio de Solminihac en una entrevista anterior destacó el rol de Eugenio Ponce en la compañía, por su conocimiento de la misma y ser uno de los artífices de la internacionalización de SQM, cuando estuvo al mando de la vicepresidente comercial, la que asumió en 1999.

"Tiene un íntimo conocimiento de la empresa. Además, muy buena relación profesional conmigo. Siempre con una tremenda lealtad. Así que tengo una excelente relación con él y es un tremendo apoyo a mi gestión siendo el presidente", dijo en su oportunidad.

¿Pero cuáles son los hitos que han marcado la trayectoria de Eugenio Ponce? Este ingeniero mecánico egresado de la Universidad Católica de Valparaíso es uno de los menores del clan y partió en SQM en 1981, cuando asumió como gerente de ventas.

Luego, en 1988, subió a gerente comercial y de operaciones, más tarde, también ocupó el cargo de gerente general de SQM Nitratos y desde marzo de 1999 ocupó el cargo de vicepresidente Comercial de la firma.

Adicionalmente, Eugenio Ponce ha ocupado varios puestos dentro de la malla de SQM y de sus cascadas. De hecho, participó como integrante de los cinco directorios de las sociedades que controlan a la minera no metálica, donde ocupó los roles de presidente y vicepresidente.

La última carta de Eugenio Ponce a los trabajadores y accionistas (27 de abril de 2018)

Estimados señores accionistas:

Quiero dirigirme a ustedes fundamentalmente para agradecer y ponderar brevemente estos años en SQM.

Muchos cambios han ocurrido en SQM desde 1981, cuando ingresé a esta compañía. Sería muy largo de enumerarlos ahora, por lo que no viene al caso hacerlo, pero sí contarles que llegué a una empresa con grandes pérdidas y con su futuro seriamente comprometido, y que ahora me voy con una compañía que ha consolidado un liderazgo mundial en cuatro de sus cinco líneas de negocio, con finanzas muy robustas, con excelentes resultados y con un horizonte a mediano y largo plazo que se presenta lleno de oportunidades y buenas proyecciones.

Estos logros son fruto de una gestión silenciosa de un admirable equipo humano en cada una de nuestras faenas y oficinas; en la Pampa salitrera, en Tocopilla y en el Salar, en Santiago y también en las más de 20 oficinas comerciales en el extranjero. También son resultado de la enorme voluntad de los directores y presidentes que me predecedieron, así como de todos los accionistas que tuvieron y tienen fe en esta empresa, y de los cerca de 10 mil trabajadores que con su esfuerzo y compromiso diario han contribuido a engrandecer esta compañía.

A todos ellos, mis agradecimientos y sincero reconocimiento.

En lo personal, agradecer también a quienes durante estos años en Soqui, me ayudaron y enseñaron tanto... para comprender la operación, sus diferentes procesos, el aporte a la investigación, y que me apoyaron a emprender el ambicioso desafío comercial de los últimos años a través de los cinco continenete; también a quienes me han acompañado en mi tarea de presidente del Directorio.

Me voy con enorme satisfacción de una carrera muy plena en logros profesionales y humanos.

Señores accionistas, el Directorio que acaban de elegir es de gran capacidad y estoy seguro que conjuntamente con la administración liderada por Patricio de Solminihac, sabrá conducir a SQM con excelencia y con la capacidad de seguir agregando valor para todos los accionistas.

En bien de ellos y de toda compañía, les deseo el mayor de los éxitos.

Atentamente,

Eugenio Ponce

Presidente del Directorio de SQM