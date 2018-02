Raimundo Espinoza: “Dividir Codelco provoca inestabilidad en torno a la propiedad”

Minería

A raíz de los dichos del futuro ministro de Minería, dice que hay que hacer una discusión profunda de qué es lo que se quiere de la empresa.

Rodolfo Jara

El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, sale al paso de los anuncios del futuro ministro de Minería, Baldo Prokurica, sobre llevar adelante una profunda transformación en la minera estatal y dividir en dos áreas la empresa.

El representante de los trabajadores no comparte esta propuesta, ya que a su juicio esto provoca dudas sobre las intenciones del gobierno en los temas de propiedad de la minera. “Si quieren discutir la propiedad, discutámoslo y no le metamos subterfugios”, asegura.

Según Espinoza es necesario realizar un debate profundo sobre lo que el país quiere de Codelco.

- ¿Cuál es el análisis que hace de los anuncios que hizo el futuro ministro sobre dividir Codelco en dos áreas geográficas?

- Hay que conocer más el planteamiento, pero si se trata de separar a Codelco en dos empresas, no lo comparto porque es la política del salame, y hoy día administrativamente se cumple esa función. Codelco tiene dos vicepresidentes, uno del centro-sur y otro del norte. Antes teníamos consejos de administración que funcionaban en las divisiones del área norte y sur y eso posteriormente se modificó. Codelco necesita un análisis mucho más profundo de cómo tiene que gestionarse.

- ¿No cree que dividir la empresa en dos áreas permitiría una mejor fiscalización, control de costos y mayor gestión de la empresa?

- A Codelco hay que desatarle las manos para poder competir en igualdad de condiciones con el sector privado, porque no puede competir. Basta con ver todos los problemas que tuvimos con Contraloría, todos los problemas de financiamiento. El directorio no tiene la autonomía de decidir cuánto es lo que se tiene que invertir dentro de la empresa, eso al final pasa por la junta de accionistas donde está el ministro de Minería y el de Hacienda, y la historia pasada de la administración de este ministro de Hacienda es que dejó endeudado a Codelco en casi US$ 15 mil millones. Mi impresión es que esos errores no se podrían volver a cometer. Ha costado buscar una alternativa de ir bajando la deuda y se necesita tener el compromiso de gobierno respecto a los fondos para poder enfrentar los proyectos estructurales y mantener los estándares de producción. Hoy tengo dudas de cuánto es el compromiso de este próximo gobierno frente a la capitalización de Codelco en los próximos 20 años.

- ¿Cuál es la solución entonces?

- Codelco necesita una discusión a fondo sobre qué es lo que queremos hacer con esta empresa de una vez por todas, pero en serio, sin ideologismos políticos. Creo que no podemos seguir así.Codelco tiene que enfrentar muchos desafíos en todos los aspectos. No tenemos las mismas dificultades que teníamos antes en el tema del agua, medioambiental, energético, hay una serie de temas que se van a venir y con mucha más fuerza. No comparto dividir Codelco en dos empresas -que es lo que estoy entendiendo-, porque lo único que ocasiona es mayor inestabilidad en el tema de la propiedad. Si quieren discutir la propiedad, discutámoslo y no le metamos subterfugios.

¿Si queremos mantener Codelco o privatizarlo? Pongámoslo en discusión abierta, transparente que todo el país lo conozca. No le coloquemos maquillajes y digamos las cosas por su nombre. ¿Queremos lo mejor para esta empresa? Lo mejor es tener un directorio que tenga la autoridad poder definir cuáles son los recursos que necesita para los próximos años respecto a los proyectos que se están visualizando y tenemos que tener un CEO con las atribuciones que le entregue el directorio y ver de qué forma lleva a la empresa a ser más eficiente.

El Estado necesita definir qué es lo que quiere hacer con esta empresa. Codelco no se merece el trato que se le da de parte de muchos actores.

- ¿Pero para eso se necesita autonomía de los ciclos políticos?

- Ningún gobierno le va dar independencia a Codelco de los ciclos políticos, ninguno. Es histórico. Hoy se ha tomado conciencia que el Estado de Chile ha despreocupado a esta empresa.

- ¿Cuál ha sido su evaluación de la gestión de Nelson Pizarro y Óscar Landerretche?

- Hay cosas que se han hecho bien y otras cosas que, por la misma situación, tienen otro grado de dificultad. Esta discusión con la Contraloría -que no lleva ninguna parte-, lo único que hace es causar daño y trabar. Tiene que haber una definición política de alguien que diga “¡niñitos corten el tema!”. El problema de los proyectos estructurales es algo que se viene arrastrando y se han producido cambios y hay problemas y errores que son producto, muchas veces, de inexperiencia y de cómo se comportó el mercado en alguna oportunidad con respecto a los proyectos. Es un análisis que es más complejo y que yo creo que la administración tiene que dar una respuesta técnica a los cuestionamientos que se les ha dado a su gestión con respecto a los proyectos estructurales.

- Pero se hizo una reevaluación de los proyectos...

- Pero se hizo producto de los desafíos que teníamos. Codelco necesita la mejor gente con capacidad de gestión y creo que Pizarro ha cumplido una función importante, Landerretche es un profesional con mucha capacidad. Nosotros conocemos mucho al nuevo ministro Minería y generalmente ha tenido una mirada proteccionista de esta empresa del Estado.

Por eso cuando se pretende dividir la empresa me preocupa, me prende algunos signos de interrogación, porque no es un tema menor. La política del salame es muy conocida, creo que el país está maduro para poder enfrentar una discusión, pero abierta.