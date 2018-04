Raimundo Espinoza se retracta y vuelve a la mesa de la FTC

Minería

En los próximos días se definirá el nuevo presidente, quien saldrá de la alianza entre El Teniente y Andina.

Sigue la guerra de poder al interior de la Federación de Trabajadores del Cobre. Ayer, y tras la renuncia de la mesa liderada por Héctor Roco, la que duró menos de un mes en el cargo, fueron elegidos los 15 nuevos consejeros nacionales que van a encabezar la institución hasta abril del próximo año.

La gran sorpresa fue la voltereta del histórico dirigente Raimundo Espinoza, que luego de ser sustituido en la presidencia, el martes había anunciado que daría un paso al costado, pero ayer terminó siendo uno de los dos consejeros elegidos por la división Salvador.

“Yo no tengo problemas en renunciar, y si quieren no me presento, porque algunos tienen miedo. Yo no quiero, yo dije que me iba en septiembre, lo dije en mi sindicato”, aseguró ante los 121 dirigentes que se encuentran en el congreso de la Federación en La Serena, y que finaliza hoy.

Espinoza ni siquiera necesitó competir por el puesto, ya que sólo hubo un candidato más para los dos cupos con los que cuenta su zona.

Sí hubo mayor disputa en El Teniente, donde perdió la reelección Nelson Suárez, hombre clave en la operación que terminó con el legado de Raimundo Espinoza.

En tanto, la próxima semana se definirá quién será el presidente de la organización, aunque ya existen al menos tres favoritos. El principal es Juan Olguín, de la división Andina, pero también suenan Guillermo Lemaitre, y Julio Jalil de El Teniente, este último cuenta con gran cercanía con los dirigentes del norte, por lo que podría ser propuesto como un nombre de consenso.

Si bien todos los elegidos son del grupo de Raimundo Espinoza, este no contaría con el apoyo para volver a liderar la Federación.

Los grandes perdedores de la jornada fueron los sindicatos del norte, ya que con la alianza de las zonales El Teniente y Quinta Región, no podrán optar a la presidencia. Incluso, fueron citados de urgencia dirigentes que no habían participado los días anteriores.

La otra pelea

Para hoy está planificada otra votación: el cambio de estatutos. La principal discusión tiene que ver con la entrada de nuevos sindicatos de empresas ligadas a Codelco donde hay participación de privados, como ya ocurre con los de Anglo American, y podría pasar con la planta de metales de Mejillones.

Se tendrá que decidir también si los consejeros que pierdan su calidad de dirigente en sus sindicatos bases, estarán obligados a presentar su renuncia a la mesa.

Albornoz por crisis en la FTC: "No es un drama"

Laura Albornoz, directora de Codelco, le restó dramatismo a la situación por la que actualmente atraviesa la FTC.

"Yo lo miro con naturalidad y creo que Chile también tiene que verlo así. No lo veo como un drama", señaló.

La exministra del Sernam añadió que "no es una amenaza que el mundo sindical tome sus propias decisiones de renovación".

Sobre la labor realizada por Raimundo Espinoza, manifestó que "ha cumplido una excelentísima labor durante todo este tiempo, pero la gente va evolucionando".

Albornoz espera que estos cambios traigan consigo una mayor inclusión de mujeres en la organización "no solamente negociando los contratos colectivos, como establece la nueva ley laboral", puntualizó.