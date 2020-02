Rally de acciones de litio: SQM vivió su mejor día en bolsa en casi seis años

Minería

Los papeles de las mayores productoras del mineral ayer registraron fuertes alzas.

Si bien China no ha logrado frenar la expansión del coronavirus, las medidas implementadas por las autoridades ha dado algo de esperanzas de que se pueda mitigar su impacto económico. A esto se suman las buenas noticias de Tesla, que con sus sólidos resultados dio luces de que la demanda de litio se mantendría saludable.

SQM no disfrutó sólo la sesión, sino que su crecimiento se enmarcó en un rally global de los productores de litio. Livent, por ejemplo, subió 17,23%, mientras que Albemarle –una de las mayores competidoras de la firma chilena– se apreció 10,97%. Otros papeles con alzas fueron Galaxy Resources y Lithium Americas, que subieron 5,03% y 9,43% respectivamente.

[an error occurred while processing the directive]