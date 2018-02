Reactivación de la minería provocará peak en demanda de insumos críticos para 2021

Minería

Según estudio de Cochilco, existe un cambio de tendencia en el uso de camiones, neumáticos y bolas de molienda, entre otros.

Hasta 24 nuevos camiones habían sido importados por las mineras del país al mes de agosto de 2017.

Si bien se trata de una cifra bastante menor a la vista en 2011, cuando se alcanzó una cifra récord de 201 unidades, muestra un claro cambio en la tendencia, ya que se superan ampliamente las importaciones vistas en los últimos dos años, rompiendo además una racha de cuatro ejercicios de trayectoria a la baja.

En el último estudio realizado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), “Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre”, se proyectó el uso y consumo de ocho elementos claves para la industria para el periodo 2017-2026, donde la gran minería requerirá 530 camiones de extracción nuevos, mientras que la mediana minería requerirá de otras 130 unidades.

Estos cálculos se estiman en base al modelamiento realizado de acuerdo a horas de uso y durabilidad de los equipos.

El peak de movimiento de material en las minas a rajo abierto, donde es intensivo el uso de estos equipos, se espera que ocurra entre 2021 y 2022, con 3.100 millones de toneladas, para luego comenzar a decrecer.

Considerando el valor de estos equipos, el cual ronda los US$ 4 millones, se esperan inversiones por sobre los US$ 2.100 millones en este segmento, en donde dos son las marcas que predominan en el país: Komatsu y Caterpillar, los que cuentan con camiones con capacidad superior a los 200 toneladas.

Al igual que estos vehículos, los neumáticos utilizados por estos son importados en su totalidad, donde Michelin y Bridgestone prácticamente son las únicas empresas que venden a las faenas locales.

Según el reporte, la demanda de neumáticos ronda las 6.000 unidades al año y el peak en la importación se produjo en 2013, cuando se desembolsaron US$ 358 millones por este concepto, mucho más que los US$ 99 millones que se pagaron en 2016. Y si bien los precios varían dependiendo el tamaño del neumático, estos van desde los US$ 5.000, a los US$ 30.000.

Otro insumo clave para la minería son las bolas de molienda, con las que se realiza el chancado del mineral que es procesado en las plantas concentradoras. En este mercado, el informe de Cochilco identifica que hoy en día existe un superávit en torno a las 142 mil toneladas, el cual se irá regulando paulatinamente hasta 2026, cuando el aumento de la demanda actual provoque un déficit de hasta 54 mil toneladas.

También se analiza el comportamiento de las importaciones de productos como palas de carguío, o las perforadas, los que ambos han descendido fuertemente en los últimos años.

En el caso de las palas, en el período de entre 2005 y 2017 se importaron 121, con un peak en 2013 con 18, mientras que en el último año sólo se compró una.

Algo similar ocurrió con las perforadoras, las que se compraban en un promedio de casi 40 por año, cayendo bruscamente a 5 en 2016.