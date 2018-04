Reactivación minera impulsa expansión de Expomin

Minería

La mayor novedad será que habrá un camión de gran envergadura que funcionará en una zona del recinto.

Los mejores precios y las perspectivas positivas para la minería han contagiado a la industria. Y una de las demostraciones más claras es lo que se podrá ver a fines de mes en Expomin, feria de negocios que se realiza en Santiago y que reúne a empresas de todo el mundo para dar a conocer servicios y productos para esta industria.

En esta versión del evento –que se realiza cada dos años- la superficie habilitada crecerá 8%, superando los 70.000 m2 en instalaciones.

Como novedad, Expomin sumó una serie de locaciones de demostraciones de equipos. El gran atractivo lo traerá la canadiense Finning, representante de Caterpillar, la que presentará uno de sus camiones cargadores autónomos de gran envergadura.

También habrá un mayor número de empresas que se presentarán, rondando las 1.300 firmas, con gran presencia extranjera, ya que éstas últimas crecieron fuertemente en torno al 50%, pasando de 400 a 600 compañías respecto a la última versión de la feria.

Sin embargo, una de las razones de este fenómeno también tiene que ver con el impacto del último ciclo de precios bajos en las firmas locales. Y es que según cuenta Carlos Parada, director ejecutivo de Expomin, hay casos de empresas que desaparecieron en los últimos años.

“El último ciclo de precios bajos dejó a muchas empresas en el camino, que no se lograron recuperar y que no estarán en la feria porque no se han logrado recuperar, o porque salieron de la industria, eso se ve reflejado este año y hay una renovación de empresas que participaban en la industria hace cuatro años, respecto a nuevas empresas que están llegando a partir de la participación internacional de la feria”, dice Parada.