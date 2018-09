Regulador de EEUU sanciona a ex gerente de SQM por violar norma de prácticas corruptas

Minería

Patricio Contesse González estuvo de acuerdo con la sanción sin admitir ni negar los cargos de la SEC.

La Securities and Exchange Commission (SEC, por su sigla en inglés), el máximo regulador de valores de Estados Unidos, anunció este martes que el ex gerente general de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Patricio Contesse González, acordó pagar US$ 125 mil ($ 83,7 millones) para resolver los cargos de que violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Según la orden de la SEC, en el transcurso de siete años, el entonces director ejecutivo de SQM provocó que SQM realizara casi US$ 15 millones en pagos indebidos a figuras políticas chilenas y otras personas relacionadas con ellos.

El año pasado, SQM pagó US$ 30 millones para resolver los cargos civiles y penales paralelos contra la compañía.

La orden de la SEC contra Contesse resolvió que él ordenó y autorizó estos pagos indebidos a través de una cuenta de CEO discrecional. Los pagos fueron respaldados por documentación falsa enviada a SQM por individuos y entidades que se hicieron pasar por vendedores legítimos. Contesse causó las entradas contables falsas relacionadas en los libros y registros de SQM y también mintió al auditor independiente de SQM y certificaciones falsas firmadas en las presentaciones de SQM.

"La cultura corporativa comienza en la cima, y ​​cuando la mala conducta es dirigida por el más alto nivel de gestión, es fundamental que sean responsables de su conducta", dijo Charles E. Cain, Jefe de la Unidad FCPA de la División de Aplicación de la SEC.

