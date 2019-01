Regulador en Chile iniciaría investigación por fraude en las exportaciones de litio de SQM y Albemarle

Minería

Una auditoría de la Comisión Chilena de Energía Nuclear encontró “errores significativos” en la contabilidad de las exportaciones del metal entre 1984 y 2015, que incluye las ventas de Albermarle y SQM.

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) estudia abrir una investigación por fraude en las exportaciones de litio, según documentos obtenidos por Reuters. La medida comenzó a considerarse luego de que una revisión interna revelara que durante décadas no se registraron adecuadamente los envíos.

El proceso encontró “errores significativos” en la contabilidad de las exportaciones del metal entre 1984 y 2015, que incluye las ventas de Albermarle y SQM, que habrían provocado que en ocasiones no hubiera seguimiento de la cantidad que se exportaba y hacia dónde se dirigía.

La agencia es el controlador de la producción del metal ligero en Chile, el segundo mayor productor mundial de litio.

Los hallazgos de la revisión de dos años, que amplía una auditoría de 2016 de las ventas de 2010-2015 de SQM, se presentaron al comité ejecutivo de la comisión en octubre, y motivaron una nueva investigación para determinar la cantidad de litio que no se contabilizó y analizaría la posibilidad de que los errores y omisiones fueran deliberados.

La agencia está en proceso de implementar una supervisión más estricta, incluidos nuevos protocolos y un mejor seguimiento a los envíos, según otros informes vistos. Las imprecisiones podrían complicar los esfuerzos de la Cchen para determinar la cantidad de litio que SQM y Albemarle han extraído y cuándo se agotarán sus cuotas del metal.

Recientemente Cchen rechazó un pedido de Albemarle, el mayor productor mundial de litio, para más que triplicar su producción, por dudas sobre la tecnología a aplicar y cuánto litio restaba de su cuota actual, según documentos.

SQM dijo que la compañía aún no había revisado los resultados del estudio y prefirió no hacer comentarios, agregando que sus controles internos no habían detectado “irregularidades”. Por su parte, Albemarle declinó comentar sobre el caso.