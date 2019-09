Richard von Appen y Mina Invierno: "La verdad es que nuestra familia siempre ha tenido una gran conciencia ambiental"

Minería

El empresario sostuvo que, si bien "todos estamos de acuerdo de que tenemos que migrar ojalá a tener todo renovable", esto lamentablemente no ocurre de un día para otro".

En medio de un escenario marcado por las preocupaciones ambientales y la controversia marcada por Mina Invierno, el presidente de Ultramar, Richard von Appen, aseguró hoy en entrevista con el programa Hablemos en OFF de Radio Duna que siempre han sostenido la importancia de respetar la institucionalidad y que han visto varios casos donde eso no ha ocurrido, lo que no es positivo.

"Para los empresarios es muy importante entender cuáles son las reglas del juego, porque lo único que llevará cuando no se respete esta institucionalidad es que muchos proyectos se van a suspender o se van a aplazar", advirtió. En esa línea, el empresario reconoció que la sensación es que hay una falta de confianza. "Hay una falta de entusiasmo yo diría. A pesar de que tenemos que unirnos, todavía nos falta esta colaboración público-privada para poder destrabar una serie de proyectos que son muy necesarios para nuestra economía", agregó en la entrevista radial.

Y aunque evitó profundizar en torno al polémico proyecto Mina Invierno, ubicado en la Región de Magallanes y que es de propiedad de las familias Angelini y von Appen, sí tuvo opinión a título personal: "Nosotros cuando analizamos esa inversión, Chile demanda una cierta cantidad de carbón importante, hoy su matriz energética en base a carbón es alrededor del 35%. Creo que todos estamos de acuerdo de que tenemos que migrar ojalá a tener todo renovable y esto lamentablemente no ocurre de un día para otro".

Por lo tanto, añadió von Appen, la alternativa es producir carbón localmente o importarlo. "Y si hay estas reservas, en los cuales este proyecto realmente se han hecho una preocupación, porque yo lo he visto respecto del tema del medio ambiente, y cómo poder hacer esto compatible con la naturaleza que está alrededor, me parece que es una solución que es buena para Chile".

La iniciativa está paralizada luego que el Tercer Tribunal Ambiental revirtiera el permiso ambiental al proyecto tronaduras, gatillando que tanto la empresa como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) apelaran ante la Corte Suprema. Al respecto, von Appen indicó que "probablemente la mina tendrá un tiempo acotado de funcionamiento mientras trabajamos en ver la forma de cómo cambiar nuestra matriz energética".

Eso sí, von Appen fue enfático con respecto al rol que han jugado en esta materia: "La verdad es que nuestra familia siempre ha tenido una gran conciencia ambiental, en temas personales hemos estado varios involucrados en eso". Fue ahí cuando aseguró que "varias de nuestras industrias sufren hoy día un desafío en el cual nosotros competimos en un mundo global porque es una actividad global en la que estamos involucrados y la verdad que hacer un cambio drástico nos hace poco competitivos o probablemente vamos a tener que salir de ese negocio".



Relación del gobierno con el sector empresarial

Las duras declaraciones del empresario Nicolás Ibáñez, quien sostuvo en una entrevista a La Tercera que "ningún gobierno se la ha jugado por los empresarios", también fue abordado por von Appen.

"Comparto lo que también dijo Nicolás Ibáñez de que hace un buen tiempo yo siento que no se nos escucha. No es necesariamente de que vayan a tomar todas nuestras recomendaciones, pero encuentro que la voz del sector empresarial no se ha escuchado respecto a recomendaciones y sugerencias de cómo nosotros podemos dinamizar la economía, hacerla menos burocrática en muchos aspectos. Y eso lo ha ido levantando tanto la CPC como la Sofofa que creo que van en el camino correcto", sostuvo.

Para el presidente de Ultramar, indudablemente el sector empresarial se tiene que ir adaptando con los tiempos y con los desafíos que hay, pero también tiene que tener sintonía con sus clientes y la comunidad. Por ejemplo, puntualizó que frente al cambio climático el sector privado tiene una responsabilidad al verse afectados por la situación pero también deben ser parte de la solución. "Es algo donde nosotros podemos contribuir y especialmente en foros como la APEC y esta reunión que vamos a tener", dijo, haciendo alusión a las actividades del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC) donde von Appen es presidente.

Consultado por el momento en que los los empresarios dejaron de ser escuchados, von Appen reconoció que "sin duda hemos cometido errores y yo creo que la mayoría nunca hemos tenido problemas de reconocer eso y eso es parte de la naturaleza humana".

"A mí manera de ver, ha hecho falta –y yo no quiero ningún trato especial-no digo eso sino tal como tenemos una serie de desafíos y creo que también la sociedad civil tiene que participar activamente a través de distintas instancias, creo que los empresarios somos también ciudadanos. Somos personas que podemos opinar, podemos dar ideas y también tenemos que contribuir y dar nuestra parte", explicó.