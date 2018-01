Rio Tinto retira su oferta por el 32% de SQM y despeja el camino para Tianqi y Albemarle

Minería

La disputa por la participación de Nutrien, avaluada en cerca de US$ 5.000 millones, se reduce así a sólo dos competidores.

El grupo minero angloaustraliano Rio Tinto retiró su oferta por la participación del 32% de SQM, mientras busca otras formas de aprovechar el boom de los autos eléctricos, consignó Bloomberg esta mañana.

Según la agencia, fuentes señalaron que el grupo minero habría desistido tras estudiar información en un repositorio de datos. Tras esto, siguen en carrera la china Tianqi y la norteamericana Albemarle.

Ya en noviembre del año pasado Rio estaba siendo asesorado por bancos de inversión internacionales, como Credit Suisse, para la posible presentación de una oferta por la participación de Nutrien en SQM, avaluada en unos US$ 5.000 millones, según los precios actuales del mercado.

Ese mismo mes un alto ejecutivo se reunió con el vicepresidente de Corfo, para consultar sobre el conflicto que ésta mantiene con SQM, ante el eventual ingreso a la minera no metálica.

Nutrien, accionista mayoritaria de la minera no metálica, se formó tras la fusión reciente entre Potash Corp. of Saskatchewan y Agrium y vende el paquete de participación para cumplir una condición impuesta por los entes reguladores de India al aprobar la fusión.

La canadiense es controlada por Julio Ponce Lerou mediante acciones con derecho a voto en manos de las denominadas cascadas.

El mes pasado, Corfo y SQM anunciaron el inicio de un período de 30 días de negociación para dar término al arbitraje en que están implicadas desde 2013, acuerdo en el que Ponce garantiza, entre otras cosas, la pérdida del control hasta 2030.

Por ahora Rio Tinto seguirá estudiando el desarrollo del proyecto de litio Jadar, en Serbia, que podría satisfacer el 10% de la demanda global.

Presiones de accionistas

Las reacciones tras el anuncio no se hicieron esperar. Paul Gait, analista de Sanford C. Bernstein en Londres dijo que retirar la oferta es una buena decisión, ya que "se mantiene la disciplina, no se desinvertirá el dinero del accionista con otra adquisición en el peak del ciclo. Con esto se fijó un límite importante. Rio está demostrando disciplina y liderazgo. Es algo bueno en todo aspecto”.

Según un informe de Sanford C. Bernstein, los inversionistas están instando a las mineras más grandes a no repetir los errores del pasado con adquisiciones fallidas, y acuerdos de gran tamaño para incorporar litio, que podrían afectar la confianza ya que es probable que esa materia prima se encuentre en el peak de su ciclo de precios.