Se desata conflicto por cupo en directorio de supervisores de Codelco

Minería

Se presentó una reclamación contra elección de la quina de la Fesuc por "haber vulnerado los estatutos de la Federación, la democracia sindical y la ley especial que gobierna en esta materia".

No solo en la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) continúa el debate en torno al sucesor de Raimundo Espinoza en el directorio de Codelco. Este mes vence el período del representante de los supervisores en esta instancia, por lo que la elección de los dos representantes de los trabajadores de la estatal -elegidos por el Presidente de la República sobre la base de quinas separadas- está en juego.

Este último proceso se define entre las dos agrupaciones que reúnen a este estamento: la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc), liderada hoy por Ricardo Calderón, y la Asociación Nacional de Supevisores del Cobre (Ansco), la que está a cargo de Ghassan Dayoub, quien precisamente culmina su mandato este año. Por esto, ambas organizaciones deben llegar a un acuerdo para confeccionar una quina para que el Mandatario designe al representante.

Sin embargo, los ánimos para la elección de la quina de los supervisores no son los mejores, ya que los trabajadores están en plena disputa por la quina para reemplazar a Ghassan. En la última semana de febrero, los sindicatos de las divisiones El Teniente, Casa Matriz, Salvador, Chuquicamata, Gabriela Mistral y Radomiro Tomic acusaron ilegalidad en la quina de candidatos presentada por la Fesuc y anunciaron acciones legales.

La amenaza se concretó este jueves. Diego Jiménez, presidente del sindicato Rol A de cada matriz, presentó una reclamación al Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, solicitando la nulidad respecto al acto eleccionario realizado el 24 de febrero cuando se eligió la quina confeccionada por la Fesuc. Esto, por "haber vulnerado los estatutos de la Federación, la democracia sindical y la ley especial que gobierna en esta materia".

Según se plantea en el documento, parte de las políticas del comité ejecutivo de la Fesuc han derivado que un grupo de sindicatos bases de supervisores no estén alineados con las directrices que mandatan.

Así, dice el dirigente, "carecen de legitimidad o representatividad, toda vez que -entre otras acciones- los representantes del comité ejecutivo y algunos del consejo directivo naconal ni siquiera ostentan cargos de representación en los sindicatos bases, han propuesto políticas de distanciamiento y conflicto con la administración de Codelco, permitieron el ingreso de un Sindicato del Estamento Rol B (de trabajadores) a la Federación".

"Estas acciones u omisiones han motivado que los sindicatos no paguen las cuotas a la Fesuc por considerar que la actual directiva de la Federación no es representativa ni menos está la intención de destinar fondos a acciones que no se comparten", se agrega.

En concreto, se explica que al confeccionar la quina el comité ejecutivo que preside a la Fesuc determinó a través de procedimientos no representativos limitar o no permtir que aquellos sindicatos que no tuviesen pagadas las cuotas no puedan presentar candidatos ni votar por algunos de los dirigentes que participaron.

Esto, a pesar de que en "ningún artículo de los estatutos de la Fesuc se menciona como sanción que los sindicatos que no hayan pagado las cuotas no puedan participar en la asamblea, ni menos en procesos claves" como éste.