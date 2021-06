Minería

Entre las demandas de la organización está un incremento salarial de un 5% y ser reconocidos con un bono por única vez, equivalente al 1% de los dividendos pagados a los dueños en los tres últimos ejercicios.

El puntapié inicial de una de las negociaciones colectivas más esperadas del sector minero se materializó este viernes. A través de un comunicado, Minera Escondida, propiedad de BHP, informó que recibió la propuesta de contrato colectivo del Sindicato N°1 de esa faena -que reúne a más de 2.330 trabajadores- para el próximo período, dando inicio formal al proceso reglado.

En una escueta declaración, la empresa aseguró que "responderá dentro del plazo legal (10 días), para luego comenzar con las conversaciones directas entre las partes donde se discutirá el contenido del futuro contrato colectivo".

En un contexto de altos precios del cobre y la promesa de un aumento en la demanda por el metal rojo, esta negociación -que es parte de un nutrido calendario 2021 de procesos en la minería- concentra la atención de la industria. La organización ya ha advertido que el escenario positivo del sector será un elemento a poner sobre la mesa.

De hecho, los trabajadores tomaron en un documento interno las recientes declaraciones del presidente de BHP Minerals Americas, Ragnar Udd, en el marco de la Conferencia Mundial del Cobre, para advertir que este punto sería usado a su favor. En la cita, el ejecutivo indicó que la compañía espera que la demanda de cobre aumente hasta el año 2050, gracias al impulso que le da a su consumo la construcción de millones de vehículos eléctricos para cumplir con los objetivos mundiales de reducción de emisiones.

Hoy, a través de un comunicado, los trabajadores indicaron que esta negociación se da en un entorno económico altamente favorable para la industria, el que se estima se proyectará en el tiempo. Sin embargo, agrega, "a lo largo de nuestra historia hemos negociado en distintos escenarios económicos y políticos y la fuerza de nuestro Sindicato radica en la solidez de nuestras bases, en la unión y compromiso sindical que caracteriza a nuestras socias y socios".

En esa línea, precisaron que en la propuesta solicitarán revisar una serie de puntos. Entre ellos, buscarán establecer un sistema de desarrollo de carrera justo y objetivo, el mejoramiento de las compensaciones y bonos variables en base al desempeño de los trabajadores, beneficios sociales en salud, educación y vivienda, planes o condiciones de retiro y otros ajustes impostergables. "Hemos considerado además razonablemente un incremento salarial de un 5%", detallaron.

Según explicaron, las ganancias multimillonarias generadas a los dueños -las transnacionales BHP, Rio Tinto y Jeco Corporation-, "han sido fruto en buena parte del profesionalismo y compromiso de sus trabajadoras y trabajadores, quienes han logrado mantener la producción pese a todas las dificultades durante la pandemia".

Por ello, detallan, solicitan "ser reconocidos con un bono por única vez, equivalente al 1% de los dividendos pagados a los dueños en los tres últimos ejercicios, el que será distribuido en partes iguales entre todos los trabajadores".

"Esperamos que en esta ocasión BHP, controladora de Minera Escondida, esté abierta al diálogo y podamos construir en conjunto un contrato colectivo justo y equitativo, que se haga cargo de las legítimas necesidades de sus trabajadores", afirmaron en el escrito.

Y añadieron que, no obstante la intención que tienen de resolver la negociación mediante la construcción de acuerdos, "responsablemente nuestro Sindicato ha fortalecido su preparación en las diversas áreas, de forma de enfrentar la negociación exitosamente en todos los escenarios.

"Nuestro sindicato asumirá este proceso sabiendo que su resultado no sólo afecta a la empresa y a los trabajadores, sino que al país en general, por lo que esperamos se pueda producir un desenlace beneficioso para todos, ya que no hay motivo alguno para que BHP no pueda hacerse cargo de nuestras peticiones", enfatizaron.

De acuerdo al calendario que tendrá la negociación, considerando que el 1 de agosto vence el contrato vigente, se esperaba que entre el 2 y 17 de junio el sindicato entregara el proyecto -lo que finalmente ocurrió este viernes- y que, entre el 12 y 27 de este mes, la empresa responda formalmente. Así, se espera que esto abra negociaciones directas hasta que alrededor del 25 de julio se presente una última oferta, iniciando así una votación de una eventual huelga.

Sobre este último punto, ya hay un precedente de una larga huelga en 2017 que se extendió por 44 días, dejando importantes impactos en la economía local.

Mientras, se cumple una semana desde el inicio de la paralización de los trabajadores del Centro Integrado de Operaciones de la minera. Al respecto, la compañía ha informado que Minera Escondida y Minera Spence operan con normalidad.