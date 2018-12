SII sorprende y anuncia la mayor recaudación de la historia con la entrada de Tianqi a SQM

Minería

La operación entre Nutrien y la empresa china llegó a US$ 4.070 millones, siendo el negocio más grande del año.

El mayor negocio del año significará la mayor recaudación de la historia para el Servicio de Impuestos Internos (SII). La entidad anunció esta mañana que recaudará unos US$ 1.000 millones por la venta de las acciones que Nutrien hizo a la china Tianqi en cerca de US$ 4.070 millones.

Según lo detallado esta mañana por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, el pago que implica impuestos de Primera Categoría y finales, fue anunciado ayer por la propia compañía canadiense, adelantándose a la Operación Renta de abril próximo, debido a que las sociedades a través de las cuales participaba en la minera no metálica aplicaron término de giro.

"Esta es una muy buena noticia para el país, son recursos frescos que ingresan a las arcas fiscales", aseguró el titular de las finanzas públicas.

En conferencia de prensa, Barraza aseguró que el SII inició un proceso de "monitoreo preventivo" de análisis y fiscalización de la operación, debido a los montos involucrados y los recursos que potencialmente podría percibir el Fisco.

Para ello, aseguró que se solicitó información y antecedentes tributarios a organismos locales e internacionales, citando a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la administración tributaria de Canadá.

Al momento que se había anunciado la operación surgieron las dudas de los impuestos que pagaría Nutrien considerando que los papeles que se enajenaban -los de las serie A de SQM- no tenían liquidez, por lo que no se podían acoger la artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, "que considera ingreso no constitutivo de renta afecta a impuestos el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones emitidas por S.A. abiertas con presencia bursátil".

El tema es que el concepto de presencia bursátil fue fijado en 2011 por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) como la acción que tuviera transacciones diarias en bolsa por UF 1.000 o más por al menos 45 de 180 días hábiles bursátiles, o que el emisor haya suscrito un contrato con un Market Maker.

Justamente, a mediados de abril Nutrien realizó un remate de 1,5 millones de acciones de la serie A y a fines del mismo mes - a poco de que se anunciara la transacción entre Nutrien y Tianqi por el 24% de SQM- el directorio de la minera no metálica acordó la contratación de un market maker con Banchile (servicio que sirve para darle liquidez a una acción).

Barraza despejó la controversia respecto al uso del market maker de parte de SQM, asegurando que las acciones de la serie A lograron la liquidez bursátil en junio, por lo tanto la empresa no hizo uso del market maker.

El organismo detalló que SQM-A obtuvo presencia bursátil ajustada a contar del 15 de junio pasado.

"Sin embargo, otra parte de las acciones no podían acogerse al artículo 107, por no reunir todos los requisitos exigidos por la Ley, ya que su adquisición se realizó mediante contratos privados y no en una Bolsa de Valores del país", comentó.